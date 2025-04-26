Biyolojik tehditler kapıda: Bakan Yumaklı'dan 'Tek Sağlık' sistemine vurgu

Ankara'da Orman Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda "Dünya Veteriner Hekimler Günü Kutlama Programı" düzenlendi.
Programa katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, konuşmasında, "Günümüz halk sağlığı açısından önemli kısmı ise zoonoz hastalıklar. Yani hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar. COVİD-19'dan bahsettik. Bunun zoonotik kökenli bir hastalık olduğunu düşünürsek bu salgınlarda veteriner hekimlerimizin ne kadar önemli olduğunu anlamış oluruz" ifadelerini kullandı.
COVİD-19 aşısının üretim sürecinde Türk veteriner hekimlerin önemli katkısı olduğunu söyleyen Bakan Yumaklı, "İklim değişikliğinin getirmiş olduğu farklılıklar, dalgalanmalar, biyolojik tehditler; veteriner hekimlerin küresel düzeyde daha görünür olması anlamına geliyor" dedi.
Dünyanın 'Tek Sağlık' sistemini tartışmaya başladığını belirten Yumaklı, "Yani 'Tek Sağlık' sistemi. İnsan, hayvan ve çevre sağlığını bir bütün olarak ele alıyor ve geleceğimizi korumak üzere metodolojiler geliştiriyor. Bu konuda ülkemizdeki 'Tek Sağlık' sisteminin muhatabının bakanlığımız olduğunu ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.
Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu ise konuşmasında, "Tüm zamanlarda yaşanan hastalıklar, salgınlar ve son olarak COVID-19 ile bir kez daha veteriner hekimsiz sağlıklı bir yaşamın olamayacağı görülmüştür" ifadesini kullandı.
Eroğlu, "Biran önce, İnsan sağlığı, hayvan sağlığı ve çevre sağlığı her üçü birlikte tek sağlık konsepti olarak değerlendirilerek, disiplinler arası bir uygulama ile arzu edilen seviyede veteriner Halk Sağlığı pratiğine geçilmelidir" diye konuştu.
Eroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Tek sağlık konsepti hayvanlardan insanlara bulaşabilen ve küresel halk sağlığını tehdit eden bulaşıcı hastalıkların kontrolünde, antibiyotik direnci ile mücadelede ve gıda güvenliğinin sağlanmasında beşeri hekimler, veteriner hekimler ve diğer sağlık personelinin bir arada çalışmasını gerektiren kavramdır. Korunma tedaviden daha etkili ve daha ekonomik olup, hayvanlardan insanlara bulaşan zoonotik hastalıklarla mücadelede en etkili yol 'Tek Sağlık' uygulamasıdır."
Eroğlu, "Yasal ve fonksiyonel olarak Sağlık hizmetleri sınıfında olan veteriner hekimler sağlık çalışanlarına verilen, sağlıkta şiddet, fiili hizmet zammı, özlük hakları, emeklilik hakları gibi haklardan yararlanamıyorlar. Çalışan ve emekli veteriner hekimlerin maaşları ve özlük hakları ile diğer sağlık meslek mensupları arasında adeta uçurumlar oluşmuştur" ifadelerini kullandı.
Eroğlu, "Veteriner Fakültesi sayımız çok fazla. Yılda 3 bine yakın veteriner hekim mezun oluyor. Bunların kamu istihdamı zor. Mesleğini serbest olarak icra edecek meslektaşlarımız için klinik epey pahalı şeyler. Mezun iş desteğimize ihtiyacımızın olduğunu arz etmek istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.
Eroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:
"Bir belediyeyi ziyaret ettim. Hayvan sayısını sordum. '690 civarında hayvan olduğunu' söyledi. 'Kaç veterineriniz var' dedim. '1 tane' dedi. Bende '3 ay sonra o arkadaşımız atıl duruma gelir, görev yapamaz' dedim. Güvenlik görevlilerini bile vardiya ile çalıştırırken 24 saat bir veteriner hekimin 690 köpeğin şatları ile ilgili istenilen çalışmaları yapması mümkün değildir. Yaptığımız değerlendirmelere göre Türkiye'de 4 bin veteriner hekimin belediyelerde istihdam edilmesi gerekiyor."
Program, Basın ve Hizmet Ödülleri'ne layık görülen kişilere takdim edilen ödüllerin ardından sona erdi.