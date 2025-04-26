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Biyolojik tehditler kapıda: Bakan Yumaklı'dan 'Tek Sağlık' sistemine vurgu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'da düzenlenen Dünya Veteriner Hekimler Günü programında konuştu. iklim değişikliği ve biyolojik tehditlere değinen Bakan Yumaklı, veteriner hekimlerin önemini artırdığını belirterek, 'Tek Sağlık' sistemine geçişin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

IHA26 Nisan 2025 Cumartesi 17:46 - Güncelleme:
Biyolojik tehditler kapıda: Bakan Yumaklı'dan 'Tek Sağlık' sistemine vurgu
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Ankara'da Orman Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda "Dünya Veteriner Hekimler Günü Kutlama Programı" düzenlendi.

Programa katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, konuşmasında, "Günümüz halk sağlığı açısından önemli kısmı ise zoonoz hastalıklar. Yani hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar. COVİD-19'dan bahsettik. Bunun zoonotik kökenli bir hastalık olduğunu düşünürsek bu salgınlarda veteriner hekimlerimizin ne kadar önemli olduğunu anlamış oluruz" ifadelerini kullandı.

"BİYOLOJİK TEHDİTLER, VETERİNER HEKİMLERİN DAHA GÖRÜNÜR OLMASI ANLAMINA GELİYOR"

COVİD-19 aşısının üretim sürecinde Türk veteriner hekimlerin önemli katkısı olduğunu söyleyen Bakan Yumaklı, "İklim değişikliğinin getirmiş olduğu farklılıklar, dalgalanmalar, biyolojik tehditler; veteriner hekimlerin küresel düzeyde daha görünür olması anlamına geliyor" dedi.

Dünyanın 'Tek Sağlık' sistemini tartışmaya başladığını belirten Yumaklı, "Yani 'Tek Sağlık' sistemi. İnsan, hayvan ve çevre sağlığını bir bütün olarak ele alıyor ve geleceğimizi korumak üzere metodolojiler geliştiriyor. Bu konuda ülkemizdeki 'Tek Sağlık' sisteminin muhatabının bakanlığımız olduğunu ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"VETERİNER HEKİMSİZ SAĞLIKLI BİR YAŞAMIN OLAMAYACAĞI GÖRÜLMÜŞTÜR"

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu ise konuşmasında, "Tüm zamanlarda yaşanan hastalıklar, salgınlar ve son olarak COVID-19 ile bir kez daha veteriner hekimsiz sağlıklı bir yaşamın olamayacağı görülmüştür" ifadesini kullandı.

Eroğlu, "Biran önce, İnsan sağlığı, hayvan sağlığı ve çevre sağlığı her üçü birlikte tek sağlık konsepti olarak değerlendirilerek, disiplinler arası bir uygulama ile arzu edilen seviyede veteriner Halk Sağlığı pratiğine geçilmelidir" diye konuştu.

"ZOONOTİK HASTALIKLARLA MÜCADELEDE EN ETKİLİ YOL 'TEK SAĞLIK' UYGULAMASIDIR"

Eroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tek sağlık konsepti hayvanlardan insanlara bulaşabilen ve küresel halk sağlığını tehdit eden bulaşıcı hastalıkların kontrolünde, antibiyotik direnci ile mücadelede ve gıda güvenliğinin sağlanmasında beşeri hekimler, veteriner hekimler ve diğer sağlık personelinin bir arada çalışmasını gerektiren kavramdır. Korunma tedaviden daha etkili ve daha ekonomik olup, hayvanlardan insanlara bulaşan zoonotik hastalıklarla mücadelede en etkili yol 'Tek Sağlık' uygulamasıdır."

Eroğlu, "Yasal ve fonksiyonel olarak Sağlık hizmetleri sınıfında olan veteriner hekimler sağlık çalışanlarına verilen, sağlıkta şiddet, fiili hizmet zammı, özlük hakları, emeklilik hakları gibi haklardan yararlanamıyorlar. Çalışan ve emekli veteriner hekimlerin maaşları ve özlük hakları ile diğer sağlık meslek mensupları arasında adeta uçurumlar oluşmuştur" ifadelerini kullandı.

"MEZUN İŞ DESTEĞİMİZE İHTİYACIMIZIN OLDUĞUNU ARZ ETMEK İSTİYORUM"

Eroğlu, "Veteriner Fakültesi sayımız çok fazla. Yılda 3 bine yakın veteriner hekim mezun oluyor. Bunların kamu istihdamı zor. Mesleğini serbest olarak icra edecek meslektaşlarımız için klinik epey pahalı şeyler. Mezun iş desteğimize ihtiyacımızın olduğunu arz etmek istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE'DE 4 BİN VETERİNER HEKİMİN BELEDİYELERDE İSTİHDAM EDİLMESİ GEREKİYOR"

Eroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bir belediyeyi ziyaret ettim. Hayvan sayısını sordum. '690 civarında hayvan olduğunu' söyledi. 'Kaç veterineriniz var' dedim. '1 tane' dedi. Bende '3 ay sonra o arkadaşımız atıl duruma gelir, görev yapamaz' dedim. Güvenlik görevlilerini bile vardiya ile çalıştırırken 24 saat bir veteriner hekimin 690 köpeğin şatları ile ilgili istenilen çalışmaları yapması mümkün değildir. Yaptığımız değerlendirmelere göre Türkiye'de 4 bin veteriner hekimin belediyelerde istihdam edilmesi gerekiyor."

Program, Basın ve Hizmet Ödülleri'ne layık görülen kişilere takdim edilen ödüllerin ardından sona erdi.

  • ibrahim yumaklı
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