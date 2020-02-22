İSTANBUL 7°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0944
  • EURO
    6,6161
  • ALTIN
    322.823
  • BIST100
    116829
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Biz 500 yıl önce de oradaydık bugün de oradayız
Güncel

Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Biz 500 yıl önce de oradaydık bugün de oradayız

Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili açıklama yapan Başkan Erdoğan, 'Biz 500 yıl önce de Akdeniz'deydik bugün de oradayız.' dedi.

22 Şubat 2020 Cumartesi16:17 - Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 16:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Menemen - Aliağa - Çandarlı Otoyolu'nun açılışında konuştu.

Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeleri değerlendiren Başkan Erdoğan şöyle konuştu:

Türkiye’nin Suriye ve Libya politikaları ne bir maceradır ne de keyfe kederdir. Bunun için ülke ve millet olarak yeni bir İstiklal mücadelesi verdiğimizi söylüyoruz. Ülkemizin çıkarlarıyla diğer ülkelerin çıkarları çatışıyor. Hamdolsun Türkiye’nin gücü ve kapasitesi bağımsız siyaset izlemeye yeterlidir. Gerektiğinde askeri gücümüzü en üst düzeyde kullanıyoruz. Masada ve sahada olayların gidişatını değiştirmek için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Netice almayı başardık. Bugün sıkıntı yaşadığımız noktaları sebebinin geçmişte güçlü duruş sergilenmemesinden kaynaklandığını görüyoruz.

Bay Kemal dedi ki 'Doğu Akdeniz’de ABD, İngiltere Fransa var' dedi. “Sadece Türkiye yok” dedi. Zaten her zaman böyle konuşmuyor mu? Biz orada sondaj gemilerimizle vardık, sismik araştırma gemilerimizde vardık. Bay Kemal sen bunları söylediğin zaman 2 sondaj gemimiz vardı, şimdi 3’üncüyü de aldık, haberin olsun. Doğu Akdeniz’de sadece sismik ve sondaj gemilerimizle değil fırkateyn ve uçaklarımızla oradayız.

Biz 500 yıl önce oradaydık bugün de oradayız. Libya’nın meşru başkanı ve yönetimiyle masaya oturduk imzaları attık. Deniz hukukundan anlamayan uluslararası hukuktan anlamayan bu notada akıl hocaları olmayan, akıl hocası karga olanın akıbeti ne olur? Bunların durumu bu Gayrimeşru Hafter’e karşı biz orada yönetici, kahraman askerlerimiz, Suriye milli ordusundan ekiplerimizle beraber oradayız. Birkaç tane şehidimiz var şunu da söyleyelim ki birkaç şehidin karşılığında da 100’e yakın lejyonerlerden etkisiz hale getirdik.

Ilımlı muhalif gruplar, esir düşen 2 savaşçılarını takasla kurtardı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Hayalet avcı uçağı tanıtıldı
Hayalet avcı uçağı tanıtıldı

Hayalet avcı uçağı tanıtıldı

Mehmet Aslan, 'Tweetleri şoförüm attı' dedi, savcılık harekete geçti
Mehmet Aslan, 'Tweetleri şoförüm attı' dedi, savcılık harekete geçti

Mehmet Aslan, 'Tweetleri şoförüm attı' dedi, savcılık harekete geçti

Türkiye'de bir ilk oldu, ihraç edilecek
Türkiye'de bir ilk oldu, ihraç edilecek

Türkiye'de bir ilk oldu, ihraç edilecek

Bu kuş 49 bin yaşında
Bu kuş 49 bin yaşında

Bu kuş 49 bin yaşında
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.