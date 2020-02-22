22 Şubat 2020 Cumartesi16:17 - Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 16:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Menemen - Aliağa - Çandarlı Otoyolu'nun açılışında konuştu.

Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeleri değerlendiren Başkan Erdoğan şöyle konuştu:

Türkiye’nin Suriye ve Libya politikaları ne bir maceradır ne de keyfe kederdir. Bunun için ülke ve millet olarak yeni bir İstiklal mücadelesi verdiğimizi söylüyoruz. Ülkemizin çıkarlarıyla diğer ülkelerin çıkarları çatışıyor. Hamdolsun Türkiye’nin gücü ve kapasitesi bağımsız siyaset izlemeye yeterlidir. Gerektiğinde askeri gücümüzü en üst düzeyde kullanıyoruz. Masada ve sahada olayların gidişatını değiştirmek için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Netice almayı başardık. Bugün sıkıntı yaşadığımız noktaları sebebinin geçmişte güçlü duruş sergilenmemesinden kaynaklandığını görüyoruz.

Bay Kemal dedi ki 'Doğu Akdeniz’de ABD, İngiltere Fransa var' dedi. “Sadece Türkiye yok” dedi. Zaten her zaman böyle konuşmuyor mu? Biz orada sondaj gemilerimizle vardık, sismik araştırma gemilerimizde vardık. Bay Kemal sen bunları söylediğin zaman 2 sondaj gemimiz vardı, şimdi 3’üncüyü de aldık, haberin olsun. Doğu Akdeniz’de sadece sismik ve sondaj gemilerimizle değil fırkateyn ve uçaklarımızla oradayız.

Biz 500 yıl önce oradaydık bugün de oradayız. Libya’nın meşru başkanı ve yönetimiyle masaya oturduk imzaları attık. Deniz hukukundan anlamayan uluslararası hukuktan anlamayan bu notada akıl hocaları olmayan, akıl hocası karga olanın akıbeti ne olur? Bunların durumu bu Gayrimeşru Hafter’e karşı biz orada yönetici, kahraman askerlerimiz, Suriye milli ordusundan ekiplerimizle beraber oradayız. Birkaç tane şehidimiz var şunu da söyleyelim ki birkaç şehidin karşılığında da 100’e yakın lejyonerlerden etkisiz hale getirdik.