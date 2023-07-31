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''Biz yapamıyoruz'' diyen İBB'ye hizmet dersi: 38 günde tamamlandı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zeytinburnu'nda hayata geçirdikleri projelerle çok şeyin değiştiğini ileri sürdü. İmamoğlu'nun açıklamasına tepki gösteren Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İmamoğlu'nun AK Parti döneminde başlanan projeleri sahiplendiğini söyledi. Arısoy, Marmaray üzerinin yeşil alan olarak düzenlenmesi projesinin iki yıl boyunca tamamlanmadığını belirterek, İBB tarafından kendilerine, 'Biz yapamıyoruz, siz yapın' ifadeleriyle yazı gönderildiğini ardından 38 günde tamamladıklarını açıkladı.

Yeni Şafak31 Temmuz 2023 Pazartesi 19:42 - Güncelleme:
''Biz yapamıyoruz'' diyen İBB'ye hizmet dersi: 38 günde tamamlandı
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2019 yılındaki yerel seçimlerin ardından İBB'nin koltuğuna geçer geçmez AK Parti'nin yatırımlarını sahiplenen İmamoğlu, bu kez gözünü AK Parti yönetimindeki Zeytinburnu Belediyesi'nin hizmetlerine dikti.

Yeni Şafak'ın haberine göre; sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ekrem İmamoğlu, İBB yönetimi olarak Zeytinburnu'nda birçok projeyi hayata geçirdiklerini ileri sürerek ilçede 'çok şeyin değiştiğini' iddia etti.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İmamoğlu'nun iddialarına cevap verdi.

tvnet'te konuşan Arısoy, İmamoğlu'nun bir önceki dönemden AK Partili İBB'nin yatırımlarını sahiplendiğini söyledi.

"İBB 'BİZ YAPAMIYORUZ SİZ YAPIN' DİYE YAZI GÖNDERDİ"

Arısoy, İmamoğlu'nun paylaşımında bazı yatırımların yer almadığını ve bunları da Zeytinburnu Belediyesi olarak tamamladıklarını ifade etti.

Marmaray üzerinin yeşil alanla kaplanması projesini örnek gösteren Arısoy, İBB'nin "Biz yapamıyoruz, siz yapın" dedikten sonra Zeytinburnu Belediyesi olarak 38 günde bitirdiklerini belirtti.

Arısoy yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Arısoy yaptığı konuşmada İmamoğlu'nun paylaşımında bazı yatırımların yer almadığını ve bunları da Zeytinburnu Belediyesi olarak tamamladıklarını ifade etti.

"2018 yılında yine AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Marmaray üzerinin bir yeşil alan olarak düzenlenmesi projesi bizim dönemimizde başlamıştı. 2019 yılında iki etabı bitmişti. Büyük olan üçüncü etabı kalmıştı. Hatta Ekrem Bey'in Zeytinburnu ziyaretinde şantiye ziyareti olarak oraya gitmiştik. Bir an evvel tamamlanmasını ben şahsen kendisinden istemiştim ama uzun yazışmalar, kendisiyle görüştükten sonra durmaksızın talep etmemize rağmen iki yıl orası şantiye olarak kaldı, çöplük haline geldi. Birtakım uygunsuz şeylere sahne oldu orası. En son, "Biz yapamıyoruz, siz yapın." diye bir yazı gelince biz sadece 38 günde girdik ve 35 bin metrekare yeşil alanın tamamını düzenledik." dedi.

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