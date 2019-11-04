Eğitimde Türkiye sıralamasında son sıralarda yer alan Şırnak’ta başarıyı artırmak için Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti. Başlatılan eğitim seferberliği kapsamında hazırlanan ‘Duy Beni Projesi’ ile öğretmen velilerin buluşması sağlandı. Valiliğin himayesinde, başlatılan seferberlikte ‘Bize de Gel Öğretmenim’ başlığıyla 8 bin öğretmen, aynı gün eş zamanlı olarak 8 bin evin kapısını çaldı.Öğretmenler ziyaret ettikleri evlerde öğrencilerin durumunu görüştü, başarının önündeki engellerin kaldırılması amacıyla sorunları tespit etti.Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan da proje doğrultusunda kızı Nevra’nın öğretmenini evlerinde misafir etti.

MODERN EĞİTİM

‘Duy Beni’nin ‘Düşün, uygula ve yaşat’ anlamına geldiğini belirten Vali,“Eğitimde temel amaç iyi insan yetiştirmek. İyilik tanımı içinde başarı da yer alır. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde ülkemiz genelinde olduğu gibi Şırnak’ta da eğitime büyük yatırımlar yapıldı. Şimdi bu imkanları en iyi şekilde değerlendirme zamanı” dedi. İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz da devletin sağladığı imkanlarla okullarda sağlanan fiziki şartlar ve öğretmen yeterliliğiyle geleceğe umutla baktıklarını anlatarak,“Devletimiz yakıp yıkılan okulların yerine daha modernini eğitime kazandırdı. Kentte 160 bine varan öğrenci potansiyelimizle onlara iyi bir miras bırakmak öncelikli hedefimiz” ifadelerini kullandı.