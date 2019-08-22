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Bizi bu havalar mahvetti 

‘Havalar nasıl olursa olsun sizin havanız iyi olsun’ diyenlere çok da aldırmayın. Zira uzmanlara göre aşırı sıcak ve soğuk hava geçişleri insan psikolojisini olumsuz etkiliyor.

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Biz insanlar genellikle yazın sıcaktan, kışın soğuktan şikâyet ederiz. Hatta öyle ki aşırı sıcak havalar bastırdığında ekranlara kitlenip meteorolojik uyarılara kulak vermeye çalışırız. Uzmanlar, hava sıcaklıklarındaki ani değişimlerin insan psikolojisini etkilediğini ve bunlarla baş etme yollarının küçük kaçışlardan geçtiğine işaret ediyor. 

AKTİF OLUNMALI

Uzman Klinik Psikolog Gülçin Feride Demirtaş, Türkiye’de iklimlerin değişmesiyle insanların ruhsal ve fiziksel yapılarının da değiştiğini ifade ederek, “Psikolojik alt yapısı müsait olan kişiler, mevsimlere bağlı duygu durum bozukluğu yaşayabiliyor. Enerji düzeyi aniden yükselip düşebiliyor. Mevsim değişikliklerinin olumsuz etkilerinden korunmak biraz da kendi elimizde” dedi. 

Hava değişikliklerinin, insanların duygu durumunda değişiklik yapmadan geçiştirilebilmesine yardımcı olacak ipuçları veren Demirtaş, “Özellikle iş hayatına da bu geçişler fazlasıyla yansıyor. Çalışanlar kesinlikle gün boyunca dört duvar arasında kalmamalılar. Açık havada 5 dakika yürüyüşe çıkıp, bir kahve içmek, es vermek iş hayatında besleyici olma konusunda çok önemli. Gün içinde aktif olmayı öneriyoruz.” diye konuştu. 

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