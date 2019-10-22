''Bizi HDP savunmasın arkamızda devlet var''

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki ‘evlat nöbeti’ 50’nci gününe girdi. Diyarbakırlı Rauf-Ayşegül Biçer çifti de 18 yaşındaki oğulları Mustafa için ‘evlat nöbeti’ tutan 55 aile arasında. Kanser hastası olan anne Ayşegül Biçer, HDP’liler tarafından kandırılan oğlunun YPG’li teröristler tarafından alıkonulduğunu söyledi. Defalarca tehdit edildiğini belirten Anne Biçer, “Sosyal medya olsun, yüz yüze olsun, silahla olsun. Her türlü tehdit aldım. Ben bu tehditlere boyun eğmiyorum. O kadar alçak yüzleri var ki, iki kız çocuğumla beni tehdit ediyorlar. Onların topunu iki kız çocuğumun tırnağına kurban ederim” dedi.

BURADAN KALKMIYORUM

Eyleminin sonuna kadar devam ettireceğini belirten Ayşegül Biçer, “Buradan kalkmıyorum. Ben Kürt’üm, benim adıma Kürtlük davası diye geçiştirmesinler. Biz bu davayı kabul etmiyoruz. Bizi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde de savunmasınlar. Zaten Türkiye Cumhuriyeti her türlü bizi savunuyor, bizim arkamızda. Şu an devlettin kanatları altındayız, hiçbir şey yapamazlar” diye konuştu.

ÇOCUKLARIMIZI İSTİYORUZ

Mardin’in Derik ilçesinden gelen Emine-Şeyhmus Kaya çifti de İstanbul’da polis memuruyken, 2015 yılında Muş’ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine dönerken, Diyarbakır’ın Lice ilçesinde yol kesen PKK’lılar tarafından kaçırılan 25 yaşındaki oğulları Vedat için ‘evlat nöbeti’ tutuyor.

Baba Şeyhmus Kaya, “Benim oğlum şu anda esirdir. Gelsinler, devlete sığınsınlar, teslim olsunlar. İnşallah devletimiz, oğlumu kurtaracak” ifadesini kullandı. 2015’te usta birliğine giderken Tunceli’nin Pülümür ilçesi yolunda terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 24 yaşındaki asker oğlu Adil için ‘evlat nöbeti’ tutan Gaziantepli Cennet Kabaklı da “Kış da olsa, kar da olsa, yaz da olsa, yağmur da olsa kalkmayacağım. Kaçırılan askerlerimizi, polislerimizi, bütün çocuklarımızı artık bıraksınlar. Bir anne olarak gücümüz kalmadı artık” dedi.