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Bizim Çocuklar'a özel koruma: Bir an olsun ayrılmıyorlar

2026 FIFA Dünya Kupası için ABD'de bulunan A Milli Futbol Takımı'nın güvenliği, Türk polisinin en seçkin birimlerinden oluşturulan özel ekibe emanet edildi. Özel Harekat, Güvenlik Daire Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü personelinden oluşan ekip, turnuva boyunca kafileyi 24 saat koruyacak.

IHA13 Haziran 2026 Cumartesi 01:38 - Güncelleme:
Bizim Çocuklar'a özel koruma: Bir an olsun ayrılmıyorlar
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2026 FIFA Dünya Kupası için ABD'ye gelen A Milli Futbol Takımı Türk polisinin en seçkin birimlerine emanet edildi. Arizona eyaletinde kampta bulunan kafileyi Özel Harekat Başkanlığı, Güvenlik Daire Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinden oluşturulan özel bir ekip koruyor.

Milli takımla birlikte okyanus ötesine giden güvenlik güçleri; futbolcular, teknik heyet ve kafiledeki diğer görevliler için adeta etten bir duvar örüyor. Özel ekipler; kafilenin konakladığı otellerde, antrenman sahalarında, seyahat güzergahlarında ve maç günlerinde üst düzey yakın koruma faaliyeti yürütüyor. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklığında düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası süreci boyunca ekipler, kafilenin ayak bastığı her noktada giriş-çıkış denetimleri ve güzergah güvenliğini ev sahibi ülkelerin güvenlik makamlarıyla koordine şekilde yürütecek.

Öte yandan Güvenlik Daire Başkanlığı şube müdürlerinin Washington'da kurulan Uluslararası Güvenlik Merkezinde görev yaptıkları da öğrenildi.

  • FIFA Dünya Kupası
  • ABD Milli Takımı
  • Güvenlik Ekibi

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