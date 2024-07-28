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‘Bizimkiler dizisi'nin apartmanı kentsel dönüşümde sınıfta kaldı

“Koş Sevim koş” repliğiyle hafızlara kazınan ‘Bizimkiler dizisi'nin apartmanı kentsel dönüşümde sınıfta kaldı. 36 daireli ‘Bizimkiler dizisi'nin apartmanından sadece 5 daire kentsel dönüşüme ‘evet' dedi. Öte yandan dönüşen mahalleler ihya oldu, yüzde 1300'e varan oranlarda prim elde etti.

Akşam Gazetesi28 Temmuz 2024 Pazar 09:36 - Güncelleme:
‘Bizimkiler dizisi'nin apartmanı kentsel dönüşümde sınıfta kaldı
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'Bizimkiler dizisi'nin apartmanı, 'kentsel dönüşüm'e direnirken, dönüşen mahalleler ihya oldu. Yapılan araştırmaya göre dönüşüme giren mahalleler 4 yılda yüzde 1300'e varan oranlarda prim yaptı.

'Bizimkiler'in çekildiği Şale Apartmanı, 'kentsel dönüşüm' anlaşmazlığı nedeniyle yenilenemiyor. Dizide Cemil'in pencere sahnesinin çekildiği dairenin sahibi Nesrin Uçak, "36 dairenin sadece 5'i yıkım istiyor" dedi.

Kadıköy'de yarım asırdır ayakta duran ve Bizimkiler dizisine 15 yıl boyunca ev sahipliği yapan Şale Apartmanı'nda yaşayanlar arasında 'Kentsel Dönüşüm' anlaşmazlığı çıktı. Kozyatağı'nda dar bir sokakta olan Şale Apartmanı, diğer binaların çoğu kentsel dönüşüme girse de ev sahiplerinin anlaşmazlığı yüzünden yenilenemiyor.

GÜÇLENDİRME KARARI ÇIKTI

Dizinin "Koş Sevim koş" sahnelerinin çekildiği dairenin sahibi Nesrin Uçak, "Bu kadar anısı olan bir binanın yıkılmaması lazım. Tam tersi bu binanın korunma altina alinmasi gerekli. Bina 50 yıllık, biz 40 yıldır buradayız. Son toplantıda güçlendirme konusunda karar alındı. Binada 36 daire var. Marmara Caddesi'nde bulunan tüm apartmanlardan daha güçlü. Çünkü bu bina kayaların üzerine yapıldı" dedi. Uçak "Benim evimde Cemil'in pencere sahnesi çekiliyordu. 36 daireden 5'i yıkım istiyor ama biz istemiyoruz" dedi. Dönüşüm isteyen 5 sakinden biri ise "Ben canımı seviyorum. Kentsel dönüşüm ve yeni ev istiyorum" diye konuştu.

BİR DÖNEME DAMGA VURDU

Bizimkiler dizisi bir dönem edamgasını vurmuştu. İlk olarak 1989 yılında yayınlanan dizi 2002 yıllarına kadar yayınlandı. 15 sezon yayınlanan dizenin tekrarı halen bazı kanallarda yayında bulunuyor.

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