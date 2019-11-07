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''Bizleri bu acıya mahkum ettiler''

Annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor. Aileler, “Anneler ağlamasın. Evlatlarımız onların elinde, bizi bu acıya mahkum ettiler” dedi.

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Diyarbakır’da anne Hacire Akar, oğlu Mehmet’in dağa kaçırılmasında HDP’nin aracı olduğunu iddia ederek, partinin il binası önünde 22 Ağustos’ta oturma eylemi başlatmıştı. Oğlunu teröre kurban vermemek için başlattığı eylemi sonuç veren anne Akar, kararlı mücadelesiyle 24 Ağustos’ta evladına kavuşmuştu. Hacire annenin oğlu için gösterdiği mücadele, benzer acıyı yaşayan, yüreği evladına duyduğu özlemle yanan diğer annelere de örnek olmuştu. Akar’ın mücadelesini örnek alan Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer’in 3 Eylül’de başlattığı oturma eylemine katılan ailelerin sayısı 55’e ulaştı. Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla oturma eylemine devam eden anneler, özlem duydukları evlatlarına kavuşmak için bekleyişlerini sürdürüyor.      

BEYİNLERİNİ YIKADINIZ 

Ağrı’dan gelen anne Süheyla Demir, kızı Hayal’e kavuşana kadar eylemi sürdüreceğini söyledi. Kızına kavuşmanın hayalini kurduğunu vurgulayan Demir, şöyle devam etti: “Çocuğum 5 yıldır onların elinde, bizi bu acıya mahkum ettiler. Şimdi dünyaya haykırıyoruz, sesimizi duysunlar, yeter artık. Yeter artık anneler ağlamasın. Çocukları annelerinden koparıyorlar. 14 yaşındaki çocuğun iradesi mi olur? Çocukların beyinlerini yıkıyorsun, alıp götürüyorsun ve sonra diyorsun ki ‘Kendi iradeleriyle gelmişler.’ Gözü yaşlı anaları arkalarında bırakıyorsunuz.” 

ACI ÇEKİYORUZ 

Demir, HDP’nin gençlik kollarının çocukları kandırdığını öne sürerek, “Evlatlarımızı dağa yoluyorsunuz, çocuklarınız üniversitelerde, Avrupa’da okuyor. Biz ise burada acı çekiyoruz” dedi.

GELENE KADAR BURADAYIM

Oturma eylemine 6 Eylül’de oğlu Ramazan için katılan anne Mevlüde Üçdağ, evladı için ölmeye bile razı olduğunu belirtti. Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a seslenen Üçdağ, “Nasıl Kürt hakkını koruyorsunuz, herkes bunu artık biliyor. Bu Kürt davası değildir” dedi. Üçdağ, “Çocuklarımızı versinler, bu zulüm yeter artık. Biz ne suç işledik? Allah huzurunda da hesap vereceksiniz. Oğlum 23 cüzü ezbere bilen biriydi. Onun eline Kur’an yakışır, kalem yakışır, silah değil. Oğlum gelene kadar buradan gitmeyeceğim. 5 yıldır çocuğumun sesini duymak istiyorum. Oğlum, sizi ABD’nin tuzağına düşürmüşler” ifadelerini kullandı.

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