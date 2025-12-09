BİZNESTÜRK TV yayın hayatına başlıyor! Türkiye Azerbaycan iş dünyasına yeni bir medya köprüsü

MÜSİAD Azerbaycan tarafından duyurulan proje, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin yeni bir stratejik evreye geçtiği bir dönemde; iş dünyası diplomasisini desteklemeyi, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ticari bağları güçlendirmeyi ve özellikle Türkiye şirketlerinin Azerbaycan'daki başarı hikâyelerini geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

Azerbaycan'ın Türkiye'deki Ticaret Temsilciliği ve MÜSİAD Azerbaycan'ın desteğiyle yürütülen proje kapsamında, Azerbaycan'da öne çıkan Türk iş insanlarının girişimcilik yolculukları, iş deneyimleri ve ilham veren başarı öyküleri profesyonel bir anlatımla izleyicilere sunulacak. Hazırlanan içerikler yalnızca iş dünyası ile sınırlı kalmayacak; kültürel ve sosyal etkileşime de katkı sağlayarak Türkiye–Azerbaycan ekonomik dostluğunun medya hafızası niteliğini taşıyacak.

Projenin yapımını, Azerbaycan'ın en büyük medya kuruluşları arasında yer alan Modern Media Group üstleniyor.

BİZNESTÜRK TV'nin ilk konuğu, Azerbaycan'daki başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken ZİVELLA'nın sahibi Abdurrahman Uzun oldu. İlk bölüm YouTube üzerinden izlemeye açılmıştır.