Black Friday ne zaman? Kara Cuma indirimleri ne zaman başlıyor? sorularının yanıtları tüm herkes tarafından merak ediliyor. Black Friday indirimlerinde pek çok marka indirim uyguluyor. Geçtiğimiz yıl bazı firmalar, “Efsane Cuma” indirimlerini yayınlamışlardı. 1932‘den bu yana yılbaşı alışverişleri sezonunun başlangıcı olarak da kabul edilen ‘Black Friday’, önce ABD’de başladı. Daha sonra Kanada ve İngiltere’nin ardından tüm dünyaya yayılan alışveriş festivalinde indirim oranları bazen yüzde 90’ların üzerine çıkabiliyor. Black Friday hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

BLACK FRİDAY NE ZAMAN?

Türkiye’de Black Friday indirimleri bu sene 29 Kasım'da olacak.

KARA CUMA İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İnternet üzerinden erişim sağlayabildiğiniz mağazalar, firmalar ve online alışveriş sitelerinde Black Friday indirimleri çok erken tarihlerde başlayabiliyor.

BLACK FRIDAY NEDİR?

1932‘den bu yana yılbaşı alışverişleri sezonunun başlangıcı olarak da kabul edilen ‘Black Friday’, önce ABD’de başladı. Daha sonra Kanada ve İngiltere’nin ardından tüm dünyaya yayılan alışveriş festivalinde indirim oranları bazen yüzde 90’ların üzerine çıkabiliyor. Cuma’ya özel ABD’de mağazalar kapılarını saat 05:00’te açıyor, geç saatlere kadar açık tutuyorlar. E-ticaret şirketlerinin perakende sektöründe söz sahibi olmasıyla Black Friday satışları da internet üzerine taşındı.

Black Friday (Kara Cuma) ABD'de Şükran Günü'nünden sonraki ilk Cuma (Kasım ayının dördüncü Cuma günü) gününe denk gelen güne verilen addır. Black Friday, 1952'den bu yana ABD'de Noel alışveriş sezonunun başlangıcı olarak kabul edilir ve birçok ünlü marka ürünlerinde ciddi indirimler ve fırsatlar düzenler. Black Friday resmi bir tatil günü olmasa da Kaliforniya ve diğer bazı eyaletlerde hükümet çalışanlarına 'Şükran Günü'nden sonra' adı altında bir tatil günüdür. Black Friday, ABD'de 2005 yılından bu yana en yoğun şekilde alışveriş yapılan gündür. Black Friday günü birçok marka ciddi oranlarda indirimler yapar ve stoklar neredeyse sıfıra iner.

Black Friday teriminin ilk olarak ABD'nin Philadelphia kentinde ortaya çıkmıştır. Fakat Black Friday terimi ilk zamanlarda Şükran Günü'nden sonraki gün sokaklarda oluşan kalabalığı tanımlamak için kullanılıyordu. 1961 yılında ortaya çıkan Black Friday terimi ve kullanımı 20 yıl aradan sonra başka bir anlam kazandı. Yıllar geçtikçe başka bölgelerde de kullanılmaya başlanan Black Friday terimi bir süre sonra perakendecilerin indirim yaptığı gün anlamı kazandı.

KARA CUMA NEDİR?

Normalde Şükran gününden sonraki Cuma günü, ABD’deki marketler kepenklerini erken saatte açarlar ve geç saatlere kadar da müşterilerine hizmet vermeye devam ederler. Bu hep böyle sürmüş. Fakat sonradan bu yoğun çalışma temposuna indirim kampanyaları da eklenmeye başlamış. İndirim kampanyalarının işin içine girmesiyle birlikte, alış verişe olan talep de artmış. Bu talep artışı, Şükran gününden sonraki Cuma günlerinin aşırı yoğun geçmesine neden olmaya başlamış. Öyle ki 1961 yılında Philadelpihia’da insanlar yoğunluktan adım atamayacak hale gelmişler.

Trafik yüzünden araçların yerlerinden kıpırdayamadığı ve yoğunluktan insanların birbirini ezdiği o yıl, bu etkinlik Black Friday olarak anılmaya başlanmış.

Aslında Black Friday ilk olarak Amerika’da kutlanmaya başlanmış. Fakat sonrasında bu günü İngiltere ve Kanada’da kutlamaya başlamıştır. Fakat İngiltere ve Kanada’nın Black Friday olarak adlandırdıkları tarih, ABD’ninkinden farklıdır. Dünyada genel olarak talep gören Kara Cuma etkinliği ise ABD’de kutlanan Black Friday günüdür. Bu günde dünyanın önde gelen perakendecileri önemli indirimler yaparlar. Özellikle Amerika’da bazı mağazalar, ürünlerini maliyetine satarak yoğun talep görürler. Son yıllarda ülkemizde de bazı mağazalar Kara Cuma ismi altında çeşitli etkinlikler yapmakta. Elbette bu etkinliklerin, Amerika’daki gibi büyük oranda olduğunu söyleyemeyiz. Fakat yine de normal zamana göre daha fazla indirimin olduğu söylenebilir.

Özellikle son yıllarda, ülkemizdeki Black Friday etkinliklerinin sayısı da artmış durumda. Black Friday nedir, ne değildir bilen pek fazla yok ama bu günde etiketlerin hayli aşağı düştüğü bir gerçek. Zaten bizi ilgilendiren kısmı da bugünde önemli indirimlerin olması. Yoksa Şükran günüymüş, sonrasıymış, bizleri pek ilgilendirmiyor.