Black Mirror Bandersnatch izle Netflix Black Mirror 5. sezon ilk bölüm nasıl izlenir? İnteraktif film Black Mirror Bandersnatch izlemek isteyenler Netflix üyelik yollarını araştırıyor. Netflix yapımı Black Mirror 5. sezon ilk bölüm nasıl izlenir? Son yıllara damgasını vuran yabancı dizi Black Mirror bomba gibi bir yeni sezon bölümüyle geri döndü. Black Mirror Bandersnatch izleme linki dizinin fanları tarafından araştırılmaya başlandı. Bandersnatch’i özel kılan ise dizi ve film teknolojisinde bir ilk imza atması. İzleyiciler aynı zamanda birer katılımcı olacak. Karakterin önemli kararlar vermesi gereken anlarda izleyiciler seçim yaparak senaryoyu kendileri belirleyebilecek. Black Mirror Bandersnatch izleyenler kullanıcı deneyimlerini de sosyal medya üzerinden paylaşıyor. İşte, Black Mirror 5. sezon 1. bölüm Bandersnatch izleme yolları. Black Mirror, İngiliz Channel 4 kanalında yayınına 2011 tarihinde başlayan dizidir. Kazandığı başarı ve popülaritesi sonrasında 2015 yılında Amerikan Netflix tarafından yayın hakları satın alınmıştır. 2016 itibarıyla bu yeni yayın ağı üzerinden sunulacaktır. Dizinin yapımcılığını Barney Reisz, yönetici yapımcı görevlerini ise Charlie Brooker ve Annabel Jones yürütmektedir. Dizinin kazandığı başarı sonrasında ünlü bilim kurgu yazarı Stephen King beğenisini ifade etmiş; oyuncu Robert Downey, Jr. ise 'The Entire History of You' adlı bölümü film olarak çekmeyi düşündüğünü açıklamıştır. İngiliz Charlie Brooker'ın yaratıcısı olduğu Black Mirror, teknoloji ile ilişkili olarak geleceğe dair karanlık öngörülerde bulunmasıyla biliniyor. Black Mirror Bandersnatch'de de benzer konular ele alınıyor. 1984'te genç bir programcı, karanlık bir romanı bilgisayar oyununa uyarlarken gerçekliği sorgulamaya başlıyor. Aklın sınırlarını zorlayan ve birden çok sona sahip olan yapımın süresi 1 saat 30 dakika.

0 x Black Mirror Bandersnatch nasıl izlenir? Black Mirror 5. sezon 1. bölüm izlemek isteyenler Netflix Black Mirror izleme yolları hakkında araştırma yapıyor. Black Mirror yeni sezon bomba gibi bir bölümle ekranlara geri döndü. Netflix’in amiral gemilerinden birisi olan ve tüm dünyayı kasıp kavuran Black Mirror furyası yepyeni bir izleme deneyimiyle birlikte izleyici karşısına çıktı. Black Mirror Bandersnatch izleyenler yeni bir deneyim yaşayacak. Black Mirror 5. sezon ilk bölüm izleme linkine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Bandersnatch’i özel kılan şey ise; izleyicinin senaryoya dahil olması. Yani filmdeki karakterin yerine Mouse ile tıklayarak siz karar verecek ve senaryonun gidişatını siz belirleyeceksiniz. Bandersnatch, çok hızlı hareket ettiğine inanılan kurmaca bir yaratık. Bandersnatch karakteri ilk olarak, İngiliz yazar, bilim adamı ve sanatçı Lewis Carroll'ın Alice Harikalar Diyarında kitabının devamı olarak bilinen Aynanın İçinden adlı kitabında yer alan bir şiirinde geçiyor. Carroll'ın diğer eserlerinde de Bandersnatch karakterine rastlanırken, bu yaratık uzun boyunlu ve hızlı hareket eden bir ağıza sahip olarak tasfir ediliyor. Öte yandan, Bandersnatch başka edebiyat metinlerinde ve popüler kültür unsurlarında da kullanılmıştı. Black Mirror’un 5. sezonunda diğer bölümlerin ne zaman yayınlanıp yayınlanmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. BLACK MIRROR BANDERSNATCH KONUSU İngiliz Charlie Brooker'ın yaratıcısı olduğu Black Mirror, teknoloji ile ilişkili olarak geleceğe dair karanlık öngörülerde bulunmasıyla biliniyor. Black Mirror Bandersnatch'de de benzer konular ele alınıyor. 1984'te genç bir programcı, karanlık bir romanı bilgisayar oyununa uyarlarken gerçekliği sorgulamaya başlıyor. Aklın sınırlarını zorlayan ve birden çok sona sahip olan yapımın süresi 1 saat 30 dakika. BLACK MİRROR BANDERSNATCH İZLEME LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ BANDERSNATCH HAKKINDA Her bölümü birbirinden alakasız kendi başına bir film niteliğinde olan Black Mirror dizisinin Bandersnatch filmi dün itibariyle yayınlandı. Netflix'te kendine ayrı bir yer edinen Black Mirror: Bandersnatch, izleyicilere oldukça keyifli bir deneyim sunuyor zirâ filmi izlendiği esnada izleyicilerin karşısına çıkan iki seçenekten birini seçmeleri (hapları iç - hapları klozete at vb.) isteniyor ve film bu seçenek üzerinden devam ediyor. İzleyenler tarafından fazlasıyla beğenilen Black Mirror: Bandersnatch filmi hakkında sosyal medyadan ise oldukça eğlenceli gönderiler, Netflix kullanıcıları tarafından paylaşıldı zirâ Netflix izleyicileri Bandersnatch filmindeki bütün olasılıkları denemek için filmi tekrar tekrar izleyerek çıldırmış durumda. FİKİR 2017'DE ORTAYA ÇIKTI Variety'nin haberine göre, 2017'nin başlarında Netflix, Black Mirror'ın yaratıcıları olan Charlie Brooker ve Annabel Jones'a interaktif bir film yapmak gibi sıradışı bir fikirle geldi. Netflix, o dönem halihazırda çocuklara yönelik yapımlar üzerinde interaktif izleme seçeneğini devreye sokmuştu. CHARLİE BROOKER BAŞLARDA BU FİKRE KARŞI ÇIKMIŞ Yetişkinlere yönelik bir filmde bunu uygulamak isteyen Netflix, o yüzden Black Mirror'ın mükemmel bir seçenek olduğuna karar vererek, bu fikri Charlie Brooker ve Annabel Jones'a açmıştı. Charlie Brooker'ın ilk başta bu fikre karşı çıktığı belirtilse de Jones'un fikri benimsemiş olmasının Brooker'ın kararını değiştirmesinde rol oynadığı aktarıldı. 5. SEZONUN OLUP OLMAYACAĞI NET DEĞİL Black Mirror Bandersnatch'ın özel bir yapım mı olduğu yoksa 5. sezonun muadili olarak mı çekildiği henüz net değil. Black Mirror Bandersnatch'ın yönetmenliğini David Slade üstlenirken, filmin oyuncuları arasında ise Will Poulter ve Asim Chaudhry bulunuyor. Sosyal meydada büyük ilgi uyandıran Black Mirror Bandersnatch'ın fragmanının, yönetmen David Cronenberg'ın kült 1980'ler filmi Videodrome'u andırdığı yönelik yorumlar yapılıyor. NETFLİX’TEN YENİ KARAR Aylık abonelik sistemine dayalı çalışan film ve dizi platformu Netflix, iOS platformundan abonelik sistemini geri çekti. Netflix'i iPhone'unuzdan veya iPad'inizden kullanıyorsanız ve otomatik ödeme talimatı vermediyseniz artık aboneliğinizi bu cihazlardan yenileyemeyeceksiniz. iOS platformu kullanıcıları Netflix abonelerini yenileyebilmek için artık Netflix'in internet sitesini kullanmak zorunda. App Store üzerinden abonelik işlemlerini geri çeken Netflix, iOS kullanıcılarına uygulama içinden abonelik imkanını artık sunmuyor. Yeni abonelik satın almak isteyen kullanıcılar Netflix'in kendi internet sitesine bir tarayıcı ile bilgisayar üzerinden veyahut iOS cihaz üzerinden (Safari veya Chrome vb. uygulamalar ile) giriş yapmaları ve bu yoldan aboneliklerini satın almaları gerekiyor. Apple'ın %15~%30 arasında ücreti kestiğini söyleyen Netflix, bu miktarın oldukça büyük olduğunu, geliştricileri ve teknoloji devlerini zor durumda bıraktığını belirtti. Netflix yaptığı hareket ile artık kullanıcıların ödediği bütün parayı eksiksiz bir şekilde kendine alıp platformunu daha da iyi yerlere getirebilir duruma geldi. NETFLİX ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR? İlk ay ücretsiz olan Netflix, daha sonra ödenecek aylık ücretler şöyle; Temel: 15,99 TL Standart: 27,99 TL Özel: 39,99 TL Yapmanız gereken tek şey ise size uygun olan bir plan seçmeniz ve daha sonra üyelik sözleşmenizi tamamlamanız. NETFLİX NASIL ÜYE OLUNUR? “netflix.com.tr” adresinde yer alan üyelik işlemleri için gerekli bilgiler doldurulduktan sonra uygun olan paket satın alınarak üyelik işlemi tamamlanabilir. Satın alma işlemi tamamlandıktan sonra aktif hale gelen üyelik istenildiği zaman taahhütsüz olarak sonlandırılabilir. NETFLİX GİZLİ ÖZELLİKLERİ Netflix’te film kategorilerine ulaşabileceğiniz bazı gizli kodlar yer alıyor. Bu kodları kullanarak binlerce film arşivine kategorik olarak ulaşabilirsiniz. 