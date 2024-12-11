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Blinken, Türkiye'ye geliyor: PKK/PYD iyice sıkıştı bu sebeple Türkiye'nin muhalifleri durdurmasını isteyebilir

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken cuma günü Türkiye'ye gelecek. Bu ziyaret öncesi kulisler hareketlenirken, İstanbul Aydın Üni Öğr. Gör. Yeliz Albayrak yaptığı açıklamada, 'ABD, Türkiye'ye pazarlık için geliyor. PKK/PYD iyice sıkıştı bu sebeple Türkiye'nin muhalifleri durdurmasını isteyebilir' dedi.

11 Aralık 2024 Çarşamba 22:50 - Güncelleme:
Blinken, Türkiye'ye geliyor: PKK/PYD iyice sıkıştı bu sebeple Türkiye'nin muhalifleri durdurmasını isteyebilir
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Resmi kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 13 Aralık Cuma günü Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek. Gazeteci Murat Çiçek'in moderatörlüğünde yayınlanan 'Açık Görüş' programına İstanbul Aydın Üni Öğr. Gör. Yeliz Albayrak konuk oldu. Blinken'ın ziyaretine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Albayrak, "

"ABD, TÜRKİYE'YE PAZARLIK İÇİN GELİYOR"

Yeliz Albayrak, "ABD, Türkiye'ye pazarlık için geliyor. PKK/PYD iyice sıkıştı bu sebeple Türkiye'nin muhalifleri durdurmasını isteyebilir. Enerji kaynakları, tarım arazileri derken muhaliflerin eli daha çok güçlenecek diye endişelendikleri için anlaşmaya gelebilirler." dedi.

"ABD'NİN HAYALLERİ SUYA DÜŞTÜ"

ABD'nin hayallerinin suya düştüğünü belirten Albayrak "Bu harita tamamen muhaliflerin eline geçtiğinde Amerika'nın burada etki alanı ve buradaki enerjiyi kullanma hayalleri tamamen suya düşecek. Davut koridorunda birbirlerine bağlamaya çalıştığı yerler ile tüm bağlantısı kopmuş olacak. İsrail ile birleştirmek istediği noktada tamamen kesilmiş olacak." ifadelerini kullandı.

"ABD, TÜRKİYE'YE YALVARMAYA GELİYOR"

Albayrak, "ABD, Türkiye'ye yalvarmaya geliyor. Çünkü bu bölgede Türkiye olmadan hiçbir şey yapamayacaklarını görmüş oldular. PKK/PYD işlerine de yaramıyor artık. Önümüzde bir tane Amerika yok. Bir tane Trump'ın temsil ettiği bir tane de CENTCOM'un temsil ettiği ABD var. Peki hangisi üstün gelecek?" dedi.

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