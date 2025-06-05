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Bloke hesaplara ne zaman açılacak? Papara'dan açıklama

Papara Elektronik Para AŞ, bloke hesaplara ilişkin incelemelerin sürdüğünü belirterek, 'Geçici olarak bloke konulan hesaplar detaylı olarak incelenmekte olup, soruşturma konusuyla ilişkili olmadığı belirlenen hesaplardaki blokeler kademeli olarak kaldırılacak, şüpheli hesaplar mevzuat kapsamında ilgili kurumlara raporlanacaktır.' açıklamasında bulundu.

AA5 Haziran 2025 Perşembe 14:38 - Güncelleme:
Bloke hesaplara ne zaman açılacak? Papara'dan açıklama
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Şirketten yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "yasa dışı bahis" soruşturması kapsamında şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) kayyum atandığı ve yeni Yönetim Kurulu oluşturulduğu hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Papara Elektronik Para AŞ, finansal ödeme kuruluşu olarak 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca, sistemin güvenli bir şekilde işletilmesini sağlamak ve yasa dışı işlemleri tespit ederek bunları ilgili kurumlara raporlamakla sorumludur. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında şirketimize Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atanmış ve yeni Yönetim Kurulu oluşturulmuştur.

Söz konusu soruşturma kapsamında, şüpheli işlemlerin tespit edilebilmesi için öncelikle mevzuatına tabi olduğumuz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından şirketimizin işlemlerine limitler getirilmiştir. Eş zamanlı olarak, yeni Yönetim tarafından Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) talimatı ve koordinasyonu ile yapılan incelemeler kapsamında, şüpheli olduğu tespit edilen bir kısım hesaplara geçici bloke uygulanmıştır."

Bloke hesaplara ilişkin incelemelerin sürdüğü aktarılan açıklamada, "Geçici olarak bloke konulan hesaplar detaylı olarak incelenmekte olup, soruşturma konusuyla ilişkili olmadığı belirlenen hesaplardaki blokeler kademeli olarak kaldırılacak, şüpheli hesaplar mevzuat kapsamında ilgili kurumlara raporlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, devlet kurumlarının koordinasyonu ve denetiminde yürütülen süreçte, hiçbir suistimale göz yumulmadan, aynı zamanda hiçbir kullanıcının mağdur edilmemesi için azami özen gösterildiği belirtildi.

Sürecin en kısa sürede tamamlanması ve tüm kullanıcıların finansal hizmetlere kesintisiz şekilde erişebilmesi için yoğun şekilde çalışıldığı bildirilen açıklamada, gelişmeler oldukça şeffaf biçimde paylaşımın sürdürüleceği kaydedildi.

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