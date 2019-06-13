Bloomberg: Türkiye YPG'nin elindeki ağır silahları toplaması için ABD'ye baskı yapıyor ABD merkezli haber kuruluşu Bloomberg, Türkiye'nin ABD'ye Suriye'deki terör örgütü PKK/YPG'nin elindeki ağır silahları toplaması konusunda baskı yaptığına dair bir haber yaptı. Bloomberg, haberini üst düzey Türk güvenlik yetkilisine dayandırdı.