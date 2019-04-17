Bloomberg'den küstah çıkış: Erdoğan'ın hamlesi karşılıksız kalmamalı

Türkiye’nin hava savunma sistemi taleplerini sürüncemede bırakarak Türkiye’yi yıllarca oyalayan Batı dünyasının Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerine yönelik baskısı günbegün artmaya devam ediyor.

ABD merkezli Bloomberg haber sitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “bitmiş anlaşma” olarak nitelendirdiği Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin satın alınmasının “yanıtsız kalmaması gerektiğini” söyleyerek NATO’yu göreve çağırdı.

Türkiye’nin sınırlarına 20 dakika mesafedeki tehditlerin çözümünü 20 yıldır sürüncemede bırakan “müttefik” ülkelerden birinin medyası olan Bloomberg, Rusya’nın S-400 anlaşması ile sunduğu “ortak üretim”, “zamanında teslim” ve “teknoloji transferi” gibi şartları sağlayamayan ve iş işten geçtikten sonra sunulan ABD’nin Patriot teklifini, “cömert” olarak tanımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın S-400 hava savunma sistemlerini “güvenlik endişesiyle değil, keyfî olarak aldığını” ileri süren Bloomberg, Türkiye’nin bu tavrını “cüretkâr” olarak nitelendirerek “Erdoğan çok ileri gitti.” sözleriyle okuyucularına aktardı.

Yaptırım gücünü kullanarak müttefiklerinin iç ve dış politikada neler yapması gerektiğini dayatan “uluslararası otokrat” rejimlerin sözcülüğüne soyunan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı otokratlıkla itham eden Bloomberg, Batı’nın terör örgütleri FETÖ ve PKK/PYD-YPG’ye verdiği desteği bir kenara iterek, “NATO liderleri arasında eşsiz bir yeri bulunan Erdoğan, müttefiklerini kendi hükûmetini yıkmaya çalışmakla suçluyor.” diye yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu tavrının sürmesi durumunda Türkiye’nin NATO’daki rolünün zayıflatılması gerektiğini yazan Bloomberg, “Gerekirse ABD İncirlik’ten çekilmeli ve alternatif olarak Ürdün’deki Muvaffak Salti Hava Üssü’nü kullanmalıdır.” dedi.

Toplamda 67 yıldır, özellikle de son 10 yıldır NATO’nun güneydoğu sınırlarını olabilecek en iyi şekilde koruyan ve birçok terör örgütüne karşı içeride ve dışarıda yılmaz bir mücadele veren Türkiye hakkında “Terörle mücadelesi hiçbir zaman kendi çıkarlarından öteye geçmedi.” diye yazan Bloomberg, daha da ileri giderek şu ifadeleri kullandı:

“NATO, yalnızca bir üyesinin güvenliği yerine birliğin ortak güvenliğinin daha önemli olduğunu anlamalıdır. Türkiye F-35 programından çıkarılmalı ve onun üreteceği parçalar diğer proje ortakları tarafından üstlenilmelidir. Donald Trump yönetimi, geçen yıl Rus savaş uçağı ve füze sistemleri alan Çin’e uyguladığı yaptırımların aynılarını Türkiye’ye de uygulamalıdır.”

“DOSTLARINI DİKKATLİ SEÇ”

Söz konusu haberde kullanılan fotoğrafta, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafı kullanıldı. Fotoğraf altı yazıda ise, “Dostlarını dikkatli seç” ifadelerine yer verildiği görüldü.