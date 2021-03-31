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BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Türkiye, Katar ve Azerbaycan'ı ziyaret edecek

Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, 1-12 Nisan tarihlerinde Türkiye, Katar ve Azerbaycan'ı ziyaret edecek.

AA31 Mart 2021 Çarşamba 20:25 - Güncelleme: 31 Mart 2021 Çarşamba 20:25
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BM 75. Genel Kurul Başkanı Sözcüsü Brenden Varma, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, Bozkır'ın gelecek hafta Ankara'yı ziyaretinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşeceğini söyledi.

Bozkır'ın, TBMM'de, küresel krizler, çok taraflılık ve BM sistemi hakkında bir konuşma yapacağını ifade eden Varma, Genel Kurul Başkanı'nın Türkiye'deki BM ekibi ile de bir araya geleceğini belirtti.

Varma, Bozkır'ın Hatay'ı ziyaret ederek Suriyeli mültecilerle de bir araya geleceğini ve Türkiye ziyaretinin ardından Katar ve Azerbaycan'a gideceğini kaydetti.

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