BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Volkan Bozkır, kabul konuşması yaptı

AA 23 Haziran 2020 Salı 08:59 - Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 09:00

Bozkır, video konferans yöntemiyle düzenlenen göreve başlama töreninde yaptığı kabul konuşmasında, kendisini Genel Kurul Başkanı seçen üye ülkelere teşekkür ederek, "Sizlerin güvenine ve desteğine mazhar olmaktan büyük onur duyuyorum. Üstelik bu saygın görevi, Birleşmiş Milletlerin kuruluşunun 75. yıl dönümünde üstlenecek olmak da bir ayrıcalık. Bu vesileyle, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, bana olan güveni, teveccühü ve bugüne kadarki kesintisiz desteği için şükranlarımı sunuyorum. Aynı şekilde seçim sürecimin başından sonuna kadar gösterdiği yakın ilgi ve güçlü destek için Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na da içten teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bozkır, diplomat ve siyasetçi olarak Türkiye'ye ve millete yaklaşık 50 yıldır hizmet ettiğini belirterek, bugün ise, kendisi için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu söyledi.

BM Genel Kurulu'na başkanlık edecek ilk Türk vatandaşı olmanın kendisi için büyük bir onur kaynağı olduğunu dile getiren Bozkır, şöyle devam etti:

"Genel Kurul Başkanı olarak görevim boyunca Birleşmiş Milletler üyelerinin tamamını temsil edeceğim. Her bir grubun ve üyelerinin beklenti ve görüşleri, benim için eşit derecede önemli ve kıymetli olacaktır. Bu nedenle, 75. Genel Kurul Başkanı olarak, Birleşmiş Milletlerin ve üyelerinin arzu ve beklentilerine en uygun şekilde görev ifa edeceğimden emin olabilirsiniz. BM'nin iki temel organının yöneticileri olarak Genel Sekreter ve Genel Kurul Başkanı'nın uyum içinde çalışması gerektiğine inanıyorum. Görev sürem boyunca çalışmalarım, sizin gündeminizi ve önceliklerinizi de tamamlayıcı nitelikte olacaktır. Birleşmiş Milletler çalışmalarını mümkün olduğunca daha etkili hale getirmeyi amaçlayan, örgütün reformuna yönelik gündeminizi, görevimin çerçevesi dahilinde destekleyeceğim. Özellikle zorlu geçen son aylarda sergilediğiniz liderlik için takdirlerimi ifade etmek isterim. Bugüne kadar, sizinle tesis ettiğimiz verimli diyalog için ayrıca teşekkür ediyorum ve bu iş birliğimizin önümüzdeki dönemde de devamını bekliyorum."

Bozkır, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Ekonomik ve Sosyal Konsey’in (EKOSOK) gündemlerinin, genelde birbirini tamamlayan, ancak kimi zaman çakışan nitelikte olduğunu kaydetti.

Bunu dikkate alarak, EKOSOK Başkanıyla da yakın bir iş birliği içinde olacağına vurgu yapan Bozkır, Pakistan'ın Birleşmiş Milletler nezdindeki Daimi Temsilcisi ve EKOSOK Başkanı Büyükelçi Munir Akram'la, bu yönde ilk görüşmeyi gerçekleştirdiğini söyledi.

Bozkır, önümüzdeki dönemde de, bu iki temel Birleşmiş Milletler organının yürüttüğü önemli çalışmaları, daha da uyumlu hale getirmeye gayret edeceklerini aktararak, teşkilatın genel gündeminin, Birleşmiş Milletler karar alma organları arasında, zamanlı ve güçlü bir koordinasyonu gerektirdiğini ifade etti.

Genel Kurul gündeminin, konulara duyarsız kalmayacak ve tekrarları önleyecek şekilde ortaya çıkması için çaba göstereceğine dikkati çeken Bozkır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu çerçevede, tüm Ana Komitelerin Başkanlarıyla, ki bu görevleri İspanya, Nepal, Macaristan, Botsvana, Uruguay ve Şili Daimi Temsilcileri üstlenecektir, çalışmalarını desteklemek için düzenli temas ve iletişim halinde olacağım. Kovid-19 salgınının yarattığı koşullar nedeniyle ocak ayından bu yana New York'a gelemedim. Bununla birlikte, gerek 15 Mayıs'taki interaktif diyalog toplantısı, gerek BM'deki bölgesel gruplar ve diğer ülke gruplarının başkanları, koordinatörleri ve üyeleriyle video konferans yoluyla yaptığım görüşmeler vesilesiyle, son dönemde hemen hemen tüm Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin temsilcileriyle temas imkanı buldum. Bu görüşmeler ve fikir alışverişleri, benim için son derece faydalı oldu. Bu sayede, farklı ülke gruplarını, onların özel ihtiyaçlarını ve Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanından beklentilerini dinleme fırsatım oldu. Geçiş sürecinde de bu diyaloğu devam ettirmek arzusundayım."

Bozkır, görev süresi boyunca ofisinin kapılarının tüm üye ülkelere açık olacağını kaydetti.

Hayat koşulları normale döner dönmez üye ülkelerin temsilcileriyle, mesleki ve sosyal amaçlarla, fiziki olarak buluşmayı amaçladığını dile getiren Bozkır, 74. Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Bande'ye beklenmedik biçimde zorlu geçen Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurul Balkanlığı görevini başarıyla yerine getirdiği için takdirlerini iletti.

Bozkır, Bande'nin ortaya koyduğu dirayetli ve soğukkanlı yaklaşımın, bu zorlu zamanlarda mesafe kat edilmesine yardımcı olduğunu aktararak, sorunsuz ve verimli bir geçiş süreci için, önümüzdeki dönemde Bande ve ofisiyle yakın iş birliğini sürdürmeye hazır olduğunu söyledi.

Dünyanın farklı yerlerinde insani krizler, çok sayıda can kaybına neden olan çatışmalar ve Kovid-19 dahil, ciddi ve acil sorunlarla karşı karşıya bulunduklarına vurgu yapan Bozkır, şöyle devam etti:

"Bu küresel sorunlar, küresel çözümleri gerektiriyor. Küresel çözümler bulabilmenin en etkili yolu ise, çok taraflılık ilkesine tam bağlılıktan geçiyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 'dünyanın parlamentosu' olarak, çok taraflılık çabalarımızı yönlendirmek için en elverişli konumdadır. Bu nedenle, Birleşmiş Milletler üyelerine başkanlık etmek büyük bir sorumluluk. Bunun farkındayım ve bu büyük sorumluluk yüklü önemli görevi yerine getirmek için her türlü gayreti göstereceğim. Üye ülkeler, sivil toplum ve diğer uluslararası kuruluşlar arasında güven ve uyumu tesis etmek ve bunu sağlamlaştırmak için çalışacağım. Çabalarımın merkezinde uzlaşı arayışı olacak. Mümkün olduğu oranda Genel Kurul Başkanı'nın moral otoritesi ve gücünü kullanacağım. Başkanlığımın temel ilkeleri tarafsızlık, etkinlik, şeffaflık ve ayrım gözetmeme olacaktır. Görev sürem boyunca, Birleşmiş Milletlerin üç temel unsuru olan, barış ve güvenlik, sürdürülebilir kalkınma ve insan haklarına, eşit ve dengeli biçimde önem vereceğim. Bu kavramların, Birleşmiş Milletler binasının dışındaki dünyayla olan bağlantısını gözden kaçırmayacağım."

Bozkır, üzerinde özellikle çaba göstermek niyetinde olduğu konuları çok taraflılık, Birleşmiş Milletlerin 75. yıl dönümü, en savunmasız ülkeler ağırlıklı olmak üzere, "insani gündem"de öngörülen beklentilerin sonuçlandırılmasının sağlanması, kalkınma yolunda özel duruma sahip ülkeler, cinsiyet eşitliği ve kadınların konumunun güçlendirilmesi olarak sıraladı.

Bugün, daha önce emsali görülmemiş bir küresel sorunla karşı karşıya olunduğunu dile getiren Bozkır, "Kovid-19 bir sağlık krizi olduğu kadar, insani bir krizdir. Aynı zamanda, sosyal, siyasi ve ekonomik neticeleri ve insan hakları üzerinde olumsuz yansımaları bulunan bir tehdittir. Pandemiye karşı müşterek mücadelemizde, Birleşmiş Milletlerin temel direği 3 organ olarak, öncelikle en savunmasızların özel ihtiyaçlarına odaklanmalıyız. Onlara çok daha güçlü bir şekilde ulaşabilmeli, hepimizin güvenliği için her birimizin güven içinde olması gerektiğini unutmamalıyız. Bu kapsamda, Genel Kurul Başkanlığım zarfında, Kovid-19'la mücadelede Birleşmiş Milletlerin temel girişimleri olan 'Küresel İnsani Yardım Planı' ile 'Yardım ve İyileştirme Fonu' ve bunların '2030 Gündemi' çerçevesinde uygulanması önceliklerim olacaktır." değerlendirmelerinde bulundu.

Bozkır, konuşmasında Kovid-19'un yarattığı zorluklar karşısında Birleşmiş Milletler Şartını uygulamak ve insanların, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası kurumlara inancını tazelemenin de kritik önem taşıdığına işaret etti.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dahil olmak üzere, örgütün normal işleyişine yakın zamanda dönebilmeyi ve sağlık için gerekli tedbirleri alarak fiziki katılımlı toplantılar yapabilmeyi umduğunu aktaran Bozkır, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

"Diğer taraftan, mevcut şartlarda, Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu öncelik listesini gözden geçirmemiz ve yeniden düzenlememiz gerekebilecektir. Bu tabiatıyla üye ülkelerin yönlendireceği ve birlikte karar alacağı bir süreçtir. Başkan olarak, yetkim çerçevesinde ben de bu çabalara destek vermeye hazır olacağım. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, uluslararası toplumun müşterek vicdanı ve iradesini yansıtmaktadır. Bu çerçevede, sözlerime, tüm üye ülkelerin eşit söz hakkına sahip olduğu yegane Birleşmiş Milletler organına başkanlık edecek olmamın, benim için büyük bir onur ve ayrıcalık olduğunu vurgulayarak son vermek istiyorum. Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanı olarak görev yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum."