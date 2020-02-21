İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1031
  • EURO
    6,6274
  • ALTIN
    323.143
  • BIST100
    116829
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • BM Genel Sekreteri Guterres'ten İdlib'de ateşkes çağrısı
Güncel

BM Genel Sekreteri Guterres'ten İdlib'de ateşkes çağrısı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İdlib'deki 'kabusun ve şiddet döngüsünün' derhal son bulması ve 'ateşkes' çağrısında bulundu.

21 Şubat 2020 Cuma21:09 - Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 21:33

 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İdlib'deki "kabusun ve şiddet döngüsünün" derhal son bulması ve "ateşkes" çağrısında bulundu.

Guterres, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, çatışmalar nedeniyle yaklaşık 900 bin kişinin yerinden edildiği Suriye'nin kuzey batısında çocukların soğuktan öldüğünü ve uluslararası insani hukukun 'sistematik' olarak ihlal edildiğini söyledi.

Suriye'nin kuzey batısında yaklaşık 2,8 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu belirten Guterres, son 6 ayda yerlerinden edilen kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması için 500 milyon dolar yardım çağrısı yaptı.

Guterres, "Suriye hükümeti, Rusya destekli hava saldırılarıyla yaklaşık bir yıldır kara saldırlarına devam ediyor. Bu ay Türk ve Suriye güçleri arasında ölümle sonuçlanan çatışmalar oldu. Tüm bunlar dramatik ve giderek kötüleşen insani durumun yanı sıra bir de sonuçlarını tahmin bile edemeyeceğimiz ciddi riskleri beraberinde getiriyor." dedi.

Genel Sekreter, artan gerginliğin kontrolden çıkmasının engellenmesi için İdlib'deki "kabusun ve şiddet döngüsünün" derhal son bulması ve "ateşkes" çağrısında bulundu.

NATO'dan Türkiye'ye destek klibi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ankara'nın sinirlerini geren çıkış! Rusya sınırları zorluyor
Ankara'nın sinirlerini geren çıkış! Rusya sınırları zorluyor

Ankara'nın sinirlerini geren çıkış! Rusya sınırları zorluyor

'Devrim başarıya ulaşmıştır'
'Devrim başarıya ulaşmıştır'

'Devrim başarıya ulaşmıştır'

Katar, Türkiye'nin yüküne omuz verdi
Katar, Türkiye'nin yüküne omuz verdi

Katar, Türkiye'nin yüküne omuz verdi

Esed'in katliamcı komutanlarının Türkiye korkusu! 'Şimdi biz ne yapacağız'
Esed'in katliamcı komutanlarının Türkiye korkusu! 'Şimdi biz ne yapacağız'

Esed'in katliamcı komutanlarının Türkiye korkusu! 'Şimdi biz ne yapacağız'
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.