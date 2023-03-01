BM Genel Sekreteri Gutteres: Sincar Anlaşması'nın tamamının uygulanmasından yanayız

Gutteres, Bağdat'taki temasları sonrası basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Iraklı yetkililerle verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade eden Gutteres, Irak'ın Türkiye ve Suriye'deki depremlerde dayanışma içerisinde bulunmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

Gutteres, Irak'ın bölge istikrarı ve güvenliği için gösterdiği çabaları takdir ettiklerini dile getirerek, Bağdat yönetiminin yolsuzluklarla mücadele, kamu hizmeti, insan hakları ve işsizliğe çözüm için attığı adımları desteklediklerini kaydetti.

Bağdat ve Erbil yönetimleri arasındaki 9 Ekim 2020'de PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını da kapsayan Sincar Anlaşması'na değinen Gutteres, "Sincar Anlaşması'nın tamamının uygulanmasından yanayız ve bu konuyu destekliyoruz. Orada yaşayan Yezidiler de büyük ölçüde zarar gördü. Yezidilerle de dayanışma içerisindeyiz." dedi.

BM Temsilcisi, Irak'taki yerel vilayet seçimleriyle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) seçimlerin yapılmasını desteklediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Söz konusu seçimlerde gerekli teknik desteği sunmaya hazırız. Irak'ta DEAŞ terör örgütü sona erse de, terörle mücadele konusu hükümetin öncelikleri arasında bulunuyor. Bağdat ve IKBY arasındaki sorunların çözümü için toplantılar yapılmalı. BM veya herhangi bir tarafa görüş empoze etme hakkı doğmaz. Iraklıların kendi sorunlarını çözme ve ülkelerinin geleceğini tayin etme zamanı gelmiştir."



BM Temsilcisi Gutteres, Bağdat sonrası temaslarını Erbil'de sürdürecek.