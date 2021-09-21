BM ile önemli iş birliği! İmzalar atıldı

AA 21 Eylül 2021 Salı 14:08 - Güncelleme: 21 Eylül 2021 Salı 14:08

Türkiye Adalet Akademisinden yapılan açıklamaya göre, UNHCR ile eğitim iş birliği protokolü için akademi binasında imza töreni düzenlendi.

Törende konuşan Akademi Başkanı Muhittin Özdemir, uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri, geçici koruma altındaki kişiler, mülteciler ile vatansız kişilere ilişkin özel hukuk, ceza hukuku ve idare hukuku alanlarında karşılaşabilecekleri sorunlara yönelik adli ve idari yargıda görev yapan hakimler ve savcılar ile hakim ve savcı adaylarının farkındalıklarını artırmak için protokol imzalama kararı aldıklarını bildirdi.

Türkiye'nin milyonlarca sığınmacıya ev sahipliği yaptığına işaret eden Özdemir, söz konusu kişilerin sadece barınma ihtiyaçlarına yönelik çalışma yürütülmesinin yeterli olmadığını, diğer konularda da söz konusu kişilerin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

- "TEMENNİMİZ, SAVAŞLARIN OLMADIĞI VE BARIŞIN HAKİM OLDUĞU BİR DÜNYA DÜZENİDİR"

Adalete erişimin de bu alanlardan biri olduğunu belirten Özdemir, "Türkiye Adalet Akademisi olarak uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri, geçici koruma altındaki kişiler, mülteciler ile vatansız kişilerin adalete erişimleri noktasında gerek hakim savcıların, gerekse de hakim ve savcı adaylarının eğitimi konusunda meslek içi ve meslek öncesi eğitim faaliyetleri yürütüyoruz. Bu konudaki çalışmalarımızı yürütürken, özellikle bu alanda üst düzey tecrübesi olan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile iş birliği yapmaya önem veriyoruz ve iş birliği konusundaki tutumları nedeniyle kendilerine teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yürütülecek faaliyetlerin yargı sistemi ve mülteci konumundakiler için faydalı olmasını beklediğini bulunan Özdemir, "Temennimiz, savaşların olmadığı ve barışın hakim olduğu bir dünya düzenidir. Sığınmacıların geldikleri ülkelerdeki medeniyet ve refah seviyesi batı ülkelerindeki seviyeye geldiğinde, savaşlar ve düzensizlikler sonlandığında bu insanlar da göç etmek zorunda kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.

- "MEVZUATIN UYGULANMASI, YARGI MENSUBU OLAN KİŞİLER İÇİN DE OLDUKÇA ÖNEMLİDİR"

UNHCR Temsilcisi Philippe Leclerc de konuşmasında, Türkiye'nin en fazla sığınmacı ve mülteciyi ülkesinde barındıran ülke olduğunu dile getirdi.

Mültecilerin uluslararası koruma ve mülteci statüsüne kavuşma haklarına erişimleriyle ilgili süreçlerin önemine dikkati çeken Leclerc, Türkiye'nin çok kapsamlı ulusal mevzuatı ve mevzuatın uygulanmasının da önemli olduğunu belirtti.

Leclerc, "Ulusal mevzuatın uygulanması, sadece bununla karşılaşan sığınmacılar için değil, aynı zamanda hakim ve savcılar gibi yargı mensubu olan kişiler için de oldukça önemlidir." görüşünü paylaştı.