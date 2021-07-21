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Güncel

BM, Irak'ta 30 kişinin öldüğü terör saldırısını kınadı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), arife günü Irak'taki bir pazar yerine düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı.

AA21 Temmuz 2021 Çarşamba 19:42 - Güncelleme: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 19:42
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BMGK'den yapılan yazılı açıklamada, Bağdat'ta 19 Temmuz'da DEAŞ tarafından üstlenilen, 30 kişinin öldüğü en az 50 kişinin yaralandığı bombalı saldırının en güçlü şekilde kınandığı belirtildi.

Açıklamada, kurbanların ailelerine, Irak hükümeti ve halkına taziyeler iletilerek, suçluların bir an önce adalet önüne çıkarılarak cezalandırılması istendi.

Ayrıca açıklamada, BMGK üyelerinin, Irak'ın bağımsızlığı, egemenliği, birliği, toprak bütünlüğü, demokratik süreci ve refahına desteğinin yinelediği tekrarlandı.

Bağdat'ın doğusunda yer alan Sadr bölgesindeki El-Vahilat halk pazarında, bayram arifesi yoğunluğunda meydana gelen patlamada 30 kişi hayatını kaybetmiş, en az 50 kişi yaralanmıştı.

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