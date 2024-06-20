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BM: İsrail sadece 28'ine geçit verdi

Birleşmiş Milletler (BM), İsrailli yetkililerin, 1-18 Haziran'da Gazze'nin kuzeyine gidecek, daha önceden koordine edilmiş 61 insani yardım operasyonundan sadece 28'ine geçit verdiğini bildirdi.

AA20 Haziran 2024 Perşembe 20:25 - Güncelleme:
BM: İsrail sadece 28'ine geçit verdi
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BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Gazze'nin kuzeyine 1-18 Haziran'da planlanan insani yardım operasyonları hakkında bilgi veren Haq, İsrailli yetkililerin yardım sevkiyatına yönelik engellerinin sürdüğünü belirtti.

Haq, İsrailli yetkililerin, Gazze'nin kuzeyine gidecek, daha önceden koordine edilmiş 61 insani yardım operasyonundan sadece 28'ine geçit verdiğini, 8'inin girişinin engellendiğini, 16'sının yavaşlatıldığını ve 9'unun iptal edildiğini kaydetti.

BM Sözcü Yardımcısı, "Gazze'ye yönelik insani yardım operasyonlarının kolaylaştırılması ve tüm engellerin kaldırılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

- YERİNDEN EDİLENLER ÇOK ZOR KOŞULLAR ALTINDA MÜCADELE VERİYOR

Gazze'nin güneyinde yerinden edilen yüz binlerce kişinin çok zor koşullar altında mücadele verdiğine işaret eden Haq, barınak, sağlık hizmeti, gıda, su ve hijyene erişimin zayıf olduğunu ifade etti.

Haq, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) yerinden edilmiş kişilerin bulunduğu 4 farklı tesiste insani yardım durumuna ilişkin tespit yaptığını belirterek, insanların tadilat gerektiren ve sıcaklardan korumayan aşırı kalabalık çadırlarda yaşamak zorunda kaldığını bildirdi.

Suya erişimin çok düşük düzeyde olduğunu ve insanların deniz suyu kullanmak zorunda kaldığını vurgulayan Haq, hijyen koşulları nedeniyle hastalıkların yayıldığını ifade etti.

Haq, birçok ailenin günde sadece bir öğün yemek yediğini, bazılarının ise 2 ya da 3 günde bir öğün yiyebildiğini söyledi.

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