BM kürsüsünde Gazze gündemi: Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi mesajı verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak ve ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere New York'a gidiyor. Erdoğan, 23 Eylül Salı günü düzenlenecek olan toplantıda BM kürsüsünden dünyaya, Gazze'de yaşanan insanlık dramını haykıracak.

BM kürsüsünden 15'inci kez dünya liderlerine seslenecek olan Erdoğan, önceki yıllarda olduğu gibi, uluslararası toplumu soykırımcı İsrail'in uyguladığı baskı ve zulme karşı ortak adımlar atmaya çağıracak.

BM Genel Kurulu'nun ardından Erdoğan, Washington'a geçerek 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek. Başkan Erdoğan, görüşmeye ilişkin sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Değerli mevkidaşım ve dostum ABD Başkanı Sayın Donald Trump ile Beyaz Saray'da yapacağımız görüşmede, kapsamlı stratejik ilişkilere sahip olduğumuz müttefikimiz ABD ile başta ticaret, yatırım ve savunma sanayisi olmak üzere birçok konuyu ele alacağız. Başkan Trump ile yapacağımız görüşmenin, ortak küresel barış vizyonumuz çerçevesinde bölgemizdeki savaş ve çatışmaların durmasına katkı sunacağına, ülkelerimiz arasındaki iş birliğini daha da güçlendireceğine inanıyorum" ifadelerine yer vermişti.

"NETANYAHU VE CİNAYET ŞEBEKESİ DE İNSANLIĞIN İTTİFAKIYLA DURDURULMALIDIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl 24 Eylül'de BM 79. Genel Kurulu'na 14'üncü kez hitap ettiği konuşmasında uluslararası topluma İsrail'in saldırılarına karşı durma çağrısında bulunmuş ve "Filistin'i tanımayan diğer devletleri, bu kritik dönemde tarihin doğru tarafında yer alarak Filistin devletini bir an evvel tanımaya davet ediyorum. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti'nin vücut bulması artık daha fazla ertelenemez. Bundan 70 sene önce nasıl Hitler, insanlığın ittifakıyla durdurulmuşsa, Netanyahu ve cinayet şebekesi de insanlığın ittifakıyla durdurulmalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM 79. Genel Kurulunda yaptığı ve Gazze konusunda uluslararası topluma, artık harekete geçme çağrısında bulunduğu konuşma, yabancı basında da geniş yer bulmuştu.

Her yıl dünya liderlerini ABD'nin New York kentinde bir araya getiren BM Genel Kurul'unda yüksek düzeyli hafta olarak bilinen ve liderlerin konuşmalarına ev sahipliği yapılan oturum, bu yıl 23 Eylül'de başlayacak. Genel Kurula 195 ülkeden üst düzey katılım sağlanması bekleniyor.

BM 80. Genel Kurulu'na 15'inci kez hitap edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ana gündem maddesi ise İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım, Filistin'in devlet olarak tanınması ve uluslararası alanda İsrail'e karşı atılacak adımlar olacak.

Zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanlarıyla da görüşmeler gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Eylül'de Filistin Konferansı'nda, 24 Eylül'de ise BM İklim Zirvesi'nde birer konuşma yapacak.

"DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumhurbaşkanı sıfatıyla ilk kez 2014 yılındaki BM Genel Kurulu'na hitaplarında kullandığı "Dünya beşten büyüktür" ifadesi büyük yankı bulmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, o konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Daha fazla gecikmeden, daha fazla mazlum insan, masum insan hayatını kaybetmeden, küresel vicdan daha fazla yaralanmadan, Birleşmiş Milletler sorunlara ağırlığını koymalıdır. Altını çizerek ifade etmek isterim ki, dünya beşten büyüktür. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi 5 ülkenin dünya gerçekleriyle bağdaşmayacak şekilde Birleşmiş Milletleri etkisiz hale getirmesi, küresel vicdanın kabul edebileceği bir durum değildir. Tüm alınan kararlar, bakıyorsunuz bir ülkenin iki dudağı arasındadır. Eğer 'hayır' derse hayır, 'evet' derse o zaman icraata geçilebiliyor. Filistin'de sadece birkaç ay içinde 2 binden fazla masum insan katledilirken Birleşmiş Milletler beklenen çözümü üretememiştir. Suriye'de 4 yıldır 200 binden fazla kişi katledilirken, 9 milyona yakın insan yer değiştirirken, Birleşmiş Milletler yine etkili çözümler sunamamıştır."

