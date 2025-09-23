Gazeteci Murat Çiçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda gerçekleştirdiği tarihi konuşmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'de yaptığı konuşmanın, delegasyon tarafından ve dünyada ilgiyle takip edildiğini aktaran Çiçek "Sayın Cumhurbaşkanı dünyanın vicdanı olmaya devam ediyor" dedi.

Çiçek, "Sayın Cumhurbaşkanı bütün dünyaya bulabildiği her alanda bulabildiği her mecrada bulabildiği her ortamda bunları (Gazze'de yaşanan soykırım) göstermeye, söylemeye dünyanın hafızasına çakmaya gayret gösteriyor" diye konuştu.

Gazeteci Murat Çiçek: Sayın Cumhurbaşkanı bütün dünyaya bulabildiği her alanda bulabildiği her mecrada bulabildiği her ortamda bunları(Gazze'de yaşanan soykırım) göstermeye, söylemeye dünyanın hafızasına çakmaya gayret gösteriyor

Çiçek ayrıca, "Siz bu soykırım ötesi işleri yapan bir devleti kınamaktan bile acizseniz neye yarar Birleşmiş Milletler" değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan'ın BM kürsüsünden dile getirdiği 'dünya 5'ten büyüktür' mesajı hakkında ise Çiçek, "Sayın Cumhurbaşkanı, final konuşmasında söylediği gibi "Dünya beşten büyüktür" cümlesiyle birlikte bütün liderlerin, bütün halkların gözlerinin içine baka baka bunu ifade ediyor ve bunu cesurca yapıyor" ifadesini kullandı.

Gazeteci Murat Çiçek: Trump'ın işlevsiz demesi yada bu konu ile ilgili olarak bu işi gündeme getirmesinin gerekçelerinden bir tanesi ya sizi istediğim gibi kullanamıyorum anlamına geliyor yada kendi isteği karalar çıkmadığı için BM'yi bu anlamda itibarsızlaştırmaya...

ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler'e (BM) yönelik tutumu hakkında ise Çiçek, "Trump'ın, işlevsiz demesi yada bu konu ile ilgili olarak bu işi gündeme getirmesinin gerekçelerinden bir tanesi ya sizi istediğim gibi kullanamıyorum anlamına geliyor yada kendi isteği karalar çıkmadığı için BM'yi bu anlamda itibarsızlaştırmaya çalışıyor. BM Güvenlik Konseyi'nde siz 15 tane ülke olarak 14 tanesi İsrail'e kınama yönünde oy verirken sadece siz ABD olarak vetoyu verdiğinizde otomatikman Birleşmiş Milletleri işlevsiz hala siz getiriyorsunuz" açıklamasında bulundu.

Gazeteci Murat Çiçek: İsrail bu hususta sınır tanımaz, ülke tanımaz, diplomasi tanımaz artık tanımazı önüne ne eklersen ekle bu vaziyette yapmış olduğu hamleler bir noktada artık bütün dünyanın tepkisini çekti

İsrail'e dünyadan tepkilerin yükseldiğini dile getiren Çiçek, "İsrail bu hususta sınır tanımaz, ülke tanımaz, diplomasi tanımaz artık tanımazı önüne ne eklersen ekle bu vaziyette yapmış olduğu hamleler bir noktada artık bütün dünyanın tepkisini çekti" dedi.