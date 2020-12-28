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BM, mültecilere en çok ev sahipliği yapan 5 ülkeyi yayınladı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan 5 ülkeyi açıkladı. Türkiye'nin de bulunduğu 5 ülke arasında Kolombiya, Pakistan, Uganda ve Almanya yer aldı.

DHA28 Aralık 2020 Pazartesi 11:25 - Güncelleme: 28 Aralık 2020 Pazartesi 11:26
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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan 5 ülkeyi açıkladı. Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, “Bu beş ülke cömertçe dünyadaki mültecilerin çoğuna ev sahipliği yapıyor” ifadelerini kullandı. UNCHR'nin listesinde başta Türkiye olmak üzere, Kolombiya, Pakistan, Uganda ve Almanya yer aldı. Türkiye’de UNHCR istatistiklerine göre yaklaşık 4 milyon mülteci bulunurken, dünya genelinde Suriyeli mültecilerin yüzde 98’i Türkiye’de yaşıyor.

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