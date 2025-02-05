BM, Trump'ın Gazze'yi devralma ve Filistinlileri zorla yerinden etme planını eleştirdi

Türk, yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve burada yaşayan Filistinlileri, başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelere yerleştirme planına karşı olduğunu ifade etti.

Gazze'de 19 Ocak'ta başlayan ateşkesin bir sonraki aşamasına doğru ilerlenmesi, tüm esirlerin ve keyfi olarak gözaltına alınan tutukluların serbest bırakılması, savaşı sona erdirmenin yanı sıra Gazze'yi uluslararası insancıl hukuka ve uluslararası insan hakları hukukuna tam saygı göstererek yeniden inşa etmenin hayati önem taşıdığını vurgulayan Türk, işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki ve İsrail'deki insanların dayanılmaz acılar çektiğini belirtti.

Türk, Filistin ve İsraillilerin, onur ve eşitlik temelinde barış ile güvenliğe ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Bu konuda uluslararası hukukun çok açık olduğuna işaret eden Türk, "Uluslararası Adalet Divanının (UAD) kısa bir süre önce tekrar vurguladığı gibi 'kendi kaderini tayin hakkı' uluslararası hukukun temel ilkesidir ve tüm ülkeler tarafından korunmalı. İşgal altındaki topraklara zorla insan transferi veya buradan insanların sınır dışı edilmesi kesinlikle yasaktır." değerlendirmesinde bulundu.

- TRUMP'IN GAZZE'YE "DEVRALMA" VE FİLİSTİNLİLERİ YENİDEN YERLEŞTİRME PLANI

Başkan Trump, dün Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ortak basın toplantısında ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız." ifadesini kullanmıştı.

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze halkını yerinden etmeye yönelik sözlerine ilişkin, "Gazze bizim ülkemizin bir parçası, evimiz. Gazze halkını 'daha mutlu ve güzel bir yere' göndermek isteyenler, İsrail'deki ilk evlerine dönmelerine izin versin." açıklamasında bulunmuştu.