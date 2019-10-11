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BM yetkilisinden Barış Pınarı Harekatı'na akılalmaz benzetme! Türkiye sert tepki gösterdi

Dışişleri Bakanlığı, BM yetkilisinin Suriye'de oluşturulacak güvenli bölge ile Srebrenitsa soykırımı arasında ilişki kuran ifadelerini şiddetle kınadı.

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Dışişleri Bakanlığı, BM yetkilisinin Suriye'de oluşturulacak güvenli bölge ile Srebrenitsa soykırımı arasında ilişki kuran ifadelerini şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un açıklaması şu şekilde:

" Birleşmiş Milletler İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi (OCHA) Suriye Krizi Bölgesel İnsani Koordinatörü Panos Moumtzis’in Suriye’nin kuzeydoğusunda tesis edilecek güvenli bölge ile Srebrenitsa soykırımı arasında ilişki kuran ifadelerini şiddetle kınıyoruz ve külliyen reddediyoruz.

 
Dört milyona yakın Suriyeli’yi barındıran ve Suriye’de milyonlarca kişiye insani yardım sağlayan ülkemizin Suriye halkına yardımlarını en iyi bilmesi gereken Bölgesel Koordinatörün haddini aşarak yaptığı bu sorumsuz açıklamaya karşı tepkimiz BM’deki muhataplarımıza iletilmiştir.
 
Terör örgütü PYD/YPG tarafından Kürtler başta olmak üzere Süryaniler, Keldaniler, Aramiler ve bütün bölge halkına baskı ve şiddet uygulanırken sözkonusu şahsın herhangi bir hassasiyet göstermemesi de bu hastalıklı bakışın tezahürü olarak görülebilir.
 
Keza, Srebrenitsa soykırımının önlenmesi için en güçlü çabayı ülkemiz sarfetmiş olup, bunun aynı coğrafyadan gelen bir BM görevlisince gayet iyi bilindiği aşikardır. Dolayısıyla, Türk kamuoyu açısından büyük hassasiyet arzeden Srebrenitsa soykırımının çarpık bir zihniyetle bu şekilde suiistimali asla kabul edilemez. "

Komandolar Fırat´ın doğusunda ilerliyor

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