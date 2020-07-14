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BM'de 5 ülkeden provokatif adım: Türkiye-Libya anlaşması kabul edilmesin

Türkiye'nin uluslararası meşruiyete sahip Libya hükümeti ile imzaladığı anlaşmayı hazmedemeyen 5 ülkenin anlaşmanın kabul edilmemesi için Birleşmiş Milletleri'ne başvurduğu ortaya çıktı.

Star.com.tr14 Temmuz 2020 Salı 12:51 - Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 12:52
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Türkiye ile Libya arasında imzalanan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakatı Muhtırası" ve "Askeri İşbirliği Mutabakatı Muhtırası" başlıklı iki anlaşmasının yankıları sürüyor. Türkiye'nin uluslararası meşruiyete sahip Libya hükümeti ile imzaladığı anlaşmayı hazmedemeyen ülkeler çaresizliklerini Birleşmiş Milletleri'ne taşıdı. 

Mısır haber sitesi MENA'nın BM kaynaklarından aldığı bilgilere göre; Beş ülkenin BM Sekreterliğine sözlü bildirimlerde bulunarak Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşmanın Birleşmiş Milletler'de kabul edilmemesini talep ettiği belirtildi.

 Uluslararası meşruiyete sahip Libya hükümeti ile imzalanan anlaşmanın "yasadışı" olduğunu ileri süren 5 ülkenin Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Mısır, Suudi Arabistan ve Bahreyn'in olduğu ifade edildi.

Star.com.tr

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