Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'ndaki hitabında Gazze'de yaşananların bir soykırım olduğunun altını çizdi.

Konuşması esnasında defalarca alkışlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tutarlı duruşu takdir gördü.

"İSRAİL'İN YALNIZLAŞMASININ MİMARI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN"

24 TV Genel Yayın Yönetmeni Ömer Özkök, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'de çok ses getiren tarihi konuşması üzerine değerlendirmede bulundu. İsrail'in diplomatik açıdan en yalnız dönemlerinden birini yaşadığını belirten Özkök, "İsrail'in yalnızlaşmasının mimarı Cumhurbaşkanı Erdoğan" şeklinde konuştu.

"BU BİR SAVAŞ DEĞİL, KATLİAM"

Öte yandan Özkök, savaşların görece eşit güçler arasında yaşandığına dikkat çekerek Gazze'deki durumun bir savaş olmadığını açık bir katliam olduğunu vurguladı. Özkök, değerlendirmesinin devamında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'deki katliamı New York'tan bütün dünyaya haykırdı." dedi.