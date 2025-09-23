İSTANBUL 27°C / 16°C
23 Eylül 2025 Salı
  • BM'de Cumhurbaşkanı Erdoğan damgası... İsrail'in en yalnız günü: İşte sürecin mimarı
Güncel

BM'de Cumhurbaşkanı Erdoğan damgası... İsrail'in en yalnız günü: İşte sürecin mimarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki tarihi konuşması, uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Ömer Özkök, “İsrail'in yalnızlaşmasının mimarı Erdoğan'dır” diyerek konuşmanın etkisine dikkat çekti.

23 Eylül 2025 Salı 22:01
BM'de Cumhurbaşkanı Erdoğan damgası... İsrail'in en yalnız günü: İşte sürecin mimarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'ndaki hitabında Gazze'de yaşananların bir soykırım olduğunun altını çizdi.

Konuşması esnasında defalarca alkışlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tutarlı duruşu takdir gördü.

"İSRAİL'İN YALNIZLAŞMASININ MİMARI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN"

24 TV Genel Yayın Yönetmeni Ömer Özkök, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'de çok ses getiren tarihi konuşması üzerine değerlendirmede bulundu. İsrail'in diplomatik açıdan en yalnız dönemlerinden birini yaşadığını belirten Özkök, "İsrail'in yalnızlaşmasının mimarı Cumhurbaşkanı Erdoğan" şeklinde konuştu.

"BU BİR SAVAŞ DEĞİL, KATLİAM"

Öte yandan Özkök, savaşların görece eşit güçler arasında yaşandığına dikkat çekerek Gazze'deki durumun bir savaş olmadığını açık bir katliam olduğunu vurguladı. Özkök, değerlendirmesinin devamında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'deki katliamı New York'tan bütün dünyaya haykırdı." dedi.

