BM'de Gazze zirvesi sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçtan memnunum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile ABD'nin New York kendinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında düzenlenen Gazze Konulu Bölgesel Toplantı'ya katıldı. Zirveye, Müslüman ülkelerden çok sayıda lider katılırken, Trump ve Erdoğan'ın masanın başında yan yana oturması dikkat çekti. Zirve sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan sonuçtan memnun olduğunu dile getirerek bildirgenin yayımlanacağını belirtti.

HABER MERKEZİ23 Eylül 2025 Salı 23:08 - Güncelleme:
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu konuşmalarının ardından ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda lider Gazze için bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: SONUÇTAN MEMNUNUM

Gazze toplantısı sonrası Türkevi'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan basın mensuplarına "Toplantı olumlu geçti. Ben memnunum. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sonuç bildirgesini bekleyin" dedi.

TRUMP: BU EN ÖNEMLİ TOPLANTIM

Gazze konulu toplantıya Müslüman ülkelerden çok sayıda lider katılırken, Trump görüşme başlarken yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar 32 toplantı yaptık ama bu benim en önemli toplantım olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile masanın baş ucunda yan yana oturan Trump, "Saygı duyduğum liderlerle Gazze'deki savaşı bitireceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

OTURMA DÜZENİ DİKKAT ÇEKTİ

Liderlerin katıldığı toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'ın yan yana oturması dikkat çekti.

Masanın başında Erdoğan ve Trump yer alırken, diğer liderler ise masanın yan tarafında yerlerini aldı.

