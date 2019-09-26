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BM’de ‘Sıfır Atık’ projesini anlattı

Emine Erdoğan: Sıfır artık hareketi, ülke genelinde hızla yayıldı. Bilhassa okullarda, çocukların çevre bilincini kazanmalarını sağlayacak etkinlikler art arda gerçekleştiriliyor.

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Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen özel panelde Türkiye’nin “Sıfır Atık” tecrübesini katılımcılarla paylaştı.Emine Erdoğan, BM Genel Kurulu kapsamında düzenlenen “Sürdürülebilir Atık ve Kaynak Yönetiminde Problemler ve Çözümler: Sıfır Atık’la İlgili Ulusal Girişimler Neden Önemli?” başlıklı panele katıldı.  Erdoğan, buradaki konuşmasında, “Her çağ kendine has trajediler üretiyor. Yaşadığımız çağı, teknoloji ya da bilgi çağı olarak nitelesek de aslında bir plastik çağında yaşıyoruz. Ne yazık ki plastikler dünyamızı sarmış durumda” uyarısında bulundu. Sürdürülebilir yaşamın, toprağın, suyun, iklimin ve biyoçeşitliliğin korunması ile mümkün olduğuna vurgu yapan Erdoğan, sorunun sadece bugünü değil, gelecek nesilleri de etkilediğinin altını çizdi.        

Çevre alarm veriyor      

Emine Erdoğan, yakın zamanda Colorado ve Fransa’da yapılan bazı çevre çalışmalarını anlatarak, “Plastik içtiğimiz suyun, soluduğumuz şu havanın bile çoktan bir parçası olmuş durumda.  Dünyanın bir ucundan atılan plastikler, bambaşka yerlere seyahat edebiliyor. Çevre krizi çok yüksek dozda alarm veriyor” uyarısında bulundu. “Çevre krizi dediğimiz şey en nihayetinde yaşam tarzımızın, üretim biçimlerimizin, yani özü tüketime dayanan bu dünya düzeninin bir bedelidir” diyen Erdoğan, “Biz, bu bedelin etkilerini tersine çevirmek için 2017’de Türkiye’de sıfır atık hareketini başlattık” ifadesini kulandı. 

Bu projenin ilk adımlarını Cumhurbaşkanlığı, TBMM ve bakanlık binaları gibi kamu binalarında attıklarını belirten Emine Erdoğan,”Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın üstün gayretleriyle, sıfır artık hareketi, ülke genelinde hızla yayıldı. Belediyelerimiz işi titizlikle ele alıyor. Bilhassa okullarda, çocukların çevre bilincini kazanmalarını sağlayacak etkinlikler art arda gerçekleştiriliyor” şeklinde konuştu.    

´´Müslümanların merkezi liderliğe ihtiyacı var´´ dedi, Türkiye´yi işaret etti

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