BM'den ABD-İran gerilimini azaltma çağrısı... ''Türkiye, Katar ve Mısır'ı destekliyoruz''

Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldı.

ABD'nin İran'dan, nükleer anlaşma konusunda görüşmeleri yeniden başlatmasını istediğine dair "güvenilir haberler" olduğu hatırlatılan Dujarric, bunun Ortak Kapsamlı Eylem Planı'ndan (JCPOA) tamamen ayrı bir konu olup olmadığı sorusuna "Bunu ben değerlendiremem." yanıtını verdi.

Dujarric, iki ülkenin görüşmeleri tekrar başlatması için Türkiye, Katar ve Mısır'ın desteğinin hatırlatılması üzerine, "Elbette, özellikle o bölgedeki gerilimleri, diyalog yoluyla azaltmaya yönelik her türlü çabayı destekliyoruz. BM hiçbir şekilde dahil değil ancak diplomasiye yönelik her türlü çabayı desteklemeye her zaman hazırız." ifadelerini kullandı.

ABD merkezli Axios platformunun haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile olası bir nükleer anlaşmayı görüşmek üzere 6 Şubat'ta Türkiye'de bir araya geleceği iddia edilmişti.

Haberde "Türkiye, Mısır ve Katar'ın son birkaç gündeki diplomatik çabalarının bir sonucu" olarak nitelendirilen görüşmenin "en iyi senaryo" olduğu, ancak gerçekleşene kadar "hiçbir şeyin kesinleşmediği" savunulmuştu.

HAZİRAN 2025'TEN SONRA İLK GÖRÜŞME

İran ile soykırımcı İsrail arasında Haziran 2025'te meydana gelen ve 12 gün süren çatışmaların ardından bu görüşme ile ABD ve İranlı yetkililer ilk kez bir araya gelecek.

Erakçi, İran'daki devrimin 47. yıl dönümü münasebetiyle başkent Tahran'da devrim lideri Ayetullah Humeyni'nin türbesinde yaptığı konuşmada, İran'ın diplomasiye hazır olduğunu belirterek, "Ancak diplomasi, baskı, yıldırma ve güç kullanımıyla bağdaşmaz. Sonuçlarının yakında ortaya çıkmasını umuyoruz." demişti.