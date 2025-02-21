BM'den Ukrayna için insani yardım çağrısı

Schmale, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrimiçi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşının 3 yıl önce başladığını hatırlatan Schmale, 2023'e kıyasla geçen yıl Ukrayna'da savaşta can kayıplarının yüzde 30 arttığını kaydetti.

Schmale, Ukrayna'daki insani durumun, özellikle cephe hattında kötüleştiğini vurgulayarak, "Ukrayna nüfusunun yüzde 36'sı olan 12,7 milyon kişi 2025'te insani yardıma ihtiyaç duyuyor. Kış şartları her şeyi daha tehlikeli hale getiriyor. Enerji altyapısına yapılan saldırılar, yılın en soğuk aylarında hastaneleri, evleri elektriksiz ve ısıtma sistemi olmadan bırakma riski taşıyor." dedi.

Devam eden savaşta insani ihtiyaçların hala acil olduğunu belirten Schmale, "Her gün siviller öldürülüyor ve yaralanıyor, evler ve okullar yıkılıyor, geçim kaynakları paramparça oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Schmale, bu yıl cephe hattındaki bölgelere en çok ihtiyaç duyulan yardımları ulaştırmaya ve bu bölgelerden tahliyeleri yönetmeye öncelik vereceklerini ifade etti.

"Ukrayna'da yaşananlar, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'daki en büyük yerinden edilme krizidir." diyen Schmale, 10 milyondan fazla insanın yerinden edildiği ve bunların yaklaşık 3,7 milyonunun ülke içinde olduğunu aktardı.

Schmale, yerinden edilmiş kişilerin kötü şartlardaki barınaklarda veya mülteci bulundukları ülkelerde aşırı kalabalık koşullarda yaşadığını bildirerek, bu kişilerin belirsiz bir gelecekle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Uluslararası destek olmadan Ukrayna'da yapmak istediklerini başaramayacaklarını dile getiren Schmale, "Dünyanın dikkati birden fazla kriz arasında bölünmüş durumda ancak Ukrayna'daki insani ihtiyaçlar acil olmaya devam ediyor. 2025 yılında, 6 milyon kişiye gıda, tıbbi bakım, barınak ve koruma sağlayarak yardım sağlamak için 2,6 milyar dolara ihtiyaç var. Bu fon olmadan, milyonlarca kişi daha fazla zorlukla karşı karşıya kalacak." uyarısı yaptı.