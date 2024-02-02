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BMGK'dan Kaddafi'nin eşine seyahat izni

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin eşinin seyahat yasağını kaldırdı.

AA2 Şubat 2024 Cuma 23:24 - Güncelleme:
BMGK'dan Kaddafi'nin eşine seyahat izni
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BMGK'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Kaddafi'nin eşi Safiye Firkaş ile ilgili alınan karar hakkında bilgi verildi.

Firkaş'a uygulanan seyahat yasağı tedbirinin kaldırılması kararı alındığı kaydedilen açıklamada, mal varlığının dondurulması tedbirinin ise uygulanmaya devam edeceği aktarıldı.

BMGK, 27 Şubat 2011'de oy birliği ile Kaddafi'nin ailesi ve yakın çevresinden 16 kişiye seyahat yasağı getirmişti. Konsey, 28 Mayıs 2022'de de Kaddafi'nin eşi Safiye, kızı Ayşe ve oğlu Muhammed'e altı ay geçerli seyahat izni verildiğini açıklamıştı.

Kaddafi, Libya'nın Beyda kenti doğumlu ve hemşire olan Safiye Firkaş ile 1970'te tedavi gördüğü bir hastanede tanışmış ve aynı yıl evlenmişti. Kaddafi'nin bu evlilikten 6 erkek 1 kız çocuğu olmuştu.

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