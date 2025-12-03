BM'nin kararına tepki! KKTC Meclis Başkanı Öztürkler: Yanımızda dağ gibi duran anavatan Türkiye Cumhuriyeti var

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Geçmişten Geleceğe Kıbrıs Sorunu ve Milli Davamız" konulu konferansa katılan Öztürkler, organizasyonda yer almaktan onur duyduğunu söyledi.

KKTC'de yaklaşık 25 bin Karadenizlinin yaşadığını belirten Öztürkler, "Bunların büyük bir çoğunluğu Trabzonlu, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de her yer Trabzon. Bugün buralarda özgürce konuşabiliyorsak, kahraman Türk ordusunun, sizlerin, mücahit ve Mehmetçiğin vermiş olduğu mücadele sonucundadır." ifadesini kullandı.

Kıbrıs meselesinin sadece siyasi bir sorun değil, aynı zamanda tarihi ve toplumsal bir sorumluluk olduğunu aktaran Öztürkler, geçmişi bilmeden geleceğe yönelik sağlam adımlar atılamayacağını vurguladı.

Özellikle 1963 ila 1974 yılları arasında Kıbrıs Türk halkının büyük zorluklar yaşadığına değinen Öztürkler, "Durmadan Rum baskısı, Rum tehdidi altında 103 köyden ciddi katliamlar olmuştur. Yüzde 36'lık toprak dilimine sahip Kıbrıs Türk halkını yüzde 3'lük dilime sıkıştırmışlardır. Her gün baskıları, tehditleri ve katledilen Türklerin sayısı çok fazladır. Kıbrıs Türk halkı çok ciddi acılar çekmiştir ama vatanından ve devletinden hiçbir zaman vazgeçmedi. Kıbrıs Türk halkı onurlu, kararlı ve tarihine, geçmişine bayrağına, inançlarına sonuna kadar haiz olan ve kalpten hisseden bir halktır." ifadelerini kullandı.

"YANINDA DAĞ GİBİ DURAN ANAVATAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ VARDIR"

Öztürkler, 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı ile Kıbrıs'ta güneşin bir başka doğduğunu belirterek, "Çünkü bu güneşin parlak bir şekilde doğmasının en önemli nedeni, kahraman Türk ordusunun mutlu barış harekatını başlatmasıydı." dedi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) KKTC'nin tanınmasını engellemek için bir karar verdiğine dikkati çeken Öztürkler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşte görüyoruz Gazze'de yaşananları. Gazze'de kardeşlerimiz katledilirken Birleşmiş Milletler sadece şimdi olduğu gibi toplanıp karar üretiyor ama Gazze'deki katliamlara dur diyemiyor. Filistin yaklaşık 160 ülke tarafından tanınmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ise bir ülke tarafından tanınmaktadır ama dünyanın veya güneyin gücü yetmez Kıbrıs Türk halkına dokunmaya. Niye? Çünkü yanında dağ gibi duran anavatan Türkiye Cumhuriyeti vardır."

Dünyada BM kurallarının geçerli olduğu günler yaşanmadığını ifade eden Öztürkler, "Artık dünyada güçlünün kurallarının geçtiği bir dönemden geçiyoruz. Onun için Türkiye ile KKTC'nin sarsılmaz ve koparılmaz bağları vardır. Tarihimiz, kültürümüz, dinimiz, dilimiz, mücadelemiz birdir. Onun için hiçbir zaman bu tarihi ve kadim dostluğu bozmaya çalışanlara fırsat vermeyin, konuşturmayın bile." diye konuştu.

Konferansta, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yalçın, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, KKTC Trabzon Başkonsolosu Fatma Demirel, Kıbrıs gazileri, akademisyenler ve öğrenciler yer aldı.