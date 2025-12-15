İSTANBUL 12°C / 4°C
Güncel

BM'nin Sudan'daki lojistik merkezine yönelik saldırı... Türkiye: Şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Sudan'ın Abyei bölgesindeki Birleşmiş Milletler (BM) Geçici Güvenlik Gücü'nün (UNISFA) Güney Kurdufan eyaletinin başkenti Kadugli'de bulunan lojistik merkezine yönelik saldırıyı kınadı.

AA15 Aralık 2025 Pazartesi 09:14 - Güncelleme:
BM'nin Sudan'daki lojistik merkezine yönelik saldırı... Türkiye: Şiddetle kınıyoruz
Bakanlıktan Sudan'da düzenlenen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

"SALDIRIYI KINIYORUZ"

"Abyei'deki BM Geçici Güvenlik Gücü'nün (UNISFA) Sudan'ın Güney Kurdufan eyaletinin başkenti Kadugli'de bulunan lojistik merkezine yapılan saldırıyı kınıyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, hain saldırıda hayatını kaybeden Bangladeşli barış gücü personeline Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilendi.

Sudan'ın birliği ve toprak bütünlüğünün korunmasının öneminin vurgulandığı açıklamada, ülkede devam eden çatışmalara barışçı yollardan çözüm bulunmasına yönelik çabalara güçlü destek yinelendi.

SUDAN'DAKİ SALDIRI

Bangladeş ordusuna bağlı Halkla İlişkiler Direktörlüğü, Kadugli'deki BM barış gücü misyonunun tesisine düzenlenen saldırıda 6 Bangladeşli askerin hayatını kaybettiğini, 8'inin yaralandığını açıklamıştı.

Sudan, Hızlı Destek Kuvvetlerini (HDK), tesisi İHA ile hedef almakla suçlamış, HDK ise "iddia ve suçlamaları" reddetmişti.

