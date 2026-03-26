  • “Böcek gibi ezerim” deyip arkadaşını darp etti! Akran zorbalığına soruşturma başlatıldı
Güncel

“Böcek gibi ezerim” deyip arkadaşını darp etti! Akran zorbalığına soruşturma başlatıldı

Isparta'da ortaokul öğrencisi bir kız, başka bir kız öğrenciyi saçından tutarak yere yatırıp, ayağıyla kafasına basarak darbetti. Polis sosyal medya gündem gelen görüntülere ilişkin inceleme başlattı.

“Böcek gibi ezerim” deyip arkadaşını darp etti! Akran zorbalığına soruşturma başlatıldı
Isparta'da ortaokul öğrencisi bir kız, başka bir kız öğrenciyi saçından tutarak yere yatırıp, ayağıyla kafasına basarak darbetti. O anların arkadaşları tarafından sosyal medyada paylaşılmasının ardından olayla ilgili polis çalışma başlattı.

Olay, öğle saatlerinde Çelebiler Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ortaokul öğrencisi G.N.K., yolda yürüyen bir başka kız öğrenci B.S.'yi darbetmeye başladı. G.N.K., "Seni bugün çok dövesim var. Böyle saçından tutup duvardan duvara vurasım var" diyerek tehditlerde bulundu. Bir süre sonra B.S.'yi yere yatıran G.N.K., B.S.'nin kafasına ayağıyla basarak, "Seni böyle yerlerde böcek gibi ezerim" sözleriyle şiddetine devam etti. Darp olayı kızın arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildikten sonra sosyal medyaya yüklendi. Yoldan geçenler ise olayı sadece izlemekle yetindi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından aile şikayetçi oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube birimlerince aynı gün olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

