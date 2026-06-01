İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Muhittin Böcek hakkında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmasına ilişkin "rüşvet" verdiği iddiasıyla açılan soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında tutuklanan Zuhal Böcek'in "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verildi.
Zuhal Böcek, 30 Nisan'da soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından, 3 Mayıs'ta çıkarıldığı hakimlikçe "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanmıştı.