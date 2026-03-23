Adalet Bakanı Akın Gürlek, çarşamba günü yaptığı basın açıklamasında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisini hedef alan açıklamalarının iki temel sebebe dayandığını ifade etti. Gürlek, bu sebeplerden ilkinin Ekrem İmamoğlu'na ilişkin çıkar amaçlı suç örgütü davası, ikincisinin ise Muhittin Böcek hakkında yürütülen yolsuzluk davasının kamuoyu gündeminden düşürülmeye çalışılması olduğunu belirtti. Hazırlanan iddianamede 6 ayrı kişi ifadelerinde, Böcek'in yeniden aday olmak için CHP Genel Merkezi'ne yönelik yüksek tutarlı ödemeler yapıldığına dair beyanlarda bulunduğu ortaya çıktı.

CHP'YE MİLYONLUK BAĞIŞ

Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in yakın arkadaşı Furkan Solak, 05.09.2025'te verdiği ifadede, "Gökhan Böcek, 2023 yılı son aylarında yanıma geldi. Çok sinirli ve mutsuzdu. Ben de kendisine neden bu kadar sinirli ve mutsuz olduğunu sordum. Kendisi de babamın aday gösterilmesi için CHP Genel Merkezine 50 milyon TL bağış adı altında para gönderdiklerini, ancak Genel Başkan Özgür Özel'in tüm belediye başkan adaylarını açıkladığını, fakat bizimkini açıklamadığını ve bundan dolayı sinirli olduğunu söyledi" dedi.

KARA YOLUYLA GÖTÜRDÜ

Şüpheli Ali Yılmaz ise 30.08.2025 tarihli beyanında şunları kaydetti: "Muhittin ile eskiden beri arkadaşlığım var. Gökhan zaman zaman iş yerinde yanıma gelirdi. Ziyaretlerinde birçok konudan bahsederdi. Hatırlayabildiğim kadarı ile bunlar babasının siyasi işleri sebebi ile çok defalar Ankara'ya ve İstanbul'a para götürdüğünü, bunu karayolu ile yaptığını söyledi. Gökhan babasının aday olmadan önce tekrar aday olması için CHP Genel Merkezine yüklü miktarda para verdiğini, 50-100 milyon TL arasında bir meblağ olduğunu konuşuluyordu. Parayı nereden temin ettiklerini bilmiyorum."

PARA İHALE VE İŞ ADAMLARINDAN

Şüpheli Serkan Çavdar'ın 31.10.2025 tarihli ifadesinde ise şu beyan yer aldı: "Gökhan Böcek, 2024 yılı Ocak ayı içerisi yerel seçimler öncesinde babası ve Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı aday adaylığında sona kaldıklarını ve babasının adaylığı için ihalelerden, iş adamlarından toplanan miktarını söylemediği milyon dolar paranın CHP genel merkezine gönderildiğini söyledi."

ŞOFÖR TRANSFERİ ANLATTI

Antalya Döviz ve Finike Döviz ortağı Mustafa Atılgan, 30.08.2025 tarihli ifadesinde, "Cezaevinde kaldığımız Gökhan Böcek'in şoförü Onur Nasuh adaylık için 50 milyon TL nakit paranın karayolu İstanbul'a götürüldüğünü söyledi" dedi. Emin Kemal H. de 25.09.2025'teki ifadesinde, "Böcek'in aday olmak için CHP genel merkezine yüklü bir ödeme yaptığı yine çevrede konuşuluyordu" ifadelerini kullandı.

GENEL MERKEZE TADİLAT

Tuncay Sarıhan ise 27.09.2025 tarihli beyanında, "CHP genel merkezinde bulunan bir toplantı odasının tüm tadilat ve tefrişat giderlerinin Gökhan Böcek tarafından yapıldığını duydum. Tadilat ile ilgili de Gökhan Böcek'in Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden bir ekibi yönlendirdiğini, bu konuyu Gökhan Böcek'in takip ettiğini duydum" sözlerini kullandı.