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Bodrum açıklarında 156 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yelkenli tekne ve lastik botlardaki 156 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

AA11 Aralık 2023 Pazartesi 22:29 - Güncelleme:
Bodrum açıklarında 156 düzensiz göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında farklı zamanlarda yelkenli tekne ve lastik botlarda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekiplerce, durdurulan 2 lastik botta 57, yelkenli teknedeki 99 düzensiz göçmen, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışırken yakalandı.

Öte yandan yelkenli teknede bulunan ve göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

  • yelkenli tekne
  • lastik botlar
  • göçmen kaçakçısı

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