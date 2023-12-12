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Bodrum açıklarında 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, motor arızası yapan iki lastik botta bulunan 36 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

AA12 Aralık 2023 Salı 20:54 - Güncelleme:
Bodrum açıklarında 36 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında farklı zamanlarda içlerinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu biri fiber karinalı olmak üzere iyi ayrı lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan iki bottaki 36 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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