Bodrum açıklarında düzensiz göçmenlerin botu battı: 15 kişi kurtarıldı, Kayıp bebek aranıyor Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında batan bottaki 14'ü düzensiz göçmen 15 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı, kayıp olduğu değerlendiren bir bebek için arama kurtarma çalışması başlatıldı.