İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Eylül 2025 Çarşamba / 25 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2985
  • EURO
    48,9804
  • ALTIN
    4866.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bodrum açıklarında sürüklenen bottaki 20 düzensiz göçmen kurtarıldı
Güncel

Bodrum açıklarında sürüklenen bottaki 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında denizde sürüklenen teknede bulunan 6'sı çocuk 20 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. 2 göçmen kaçakçısı ise gözaltına alındı.

İHA17 Eylül 2025 Çarşamba 11:51 - Güncelleme:
Bodrum açıklarında sürüklenen bottaki 20 düzensiz göçmen kurtarıldı
ABONE OL

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde sürüklenen teknedeki 6'sı çocuk 20 göçmen kurtarıldı.

Önceki gün gece saatlerinde Bodrum açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botları (TCSG-11, KB-71) bölgeye hareket etti.

Ekipler tarafından fiber karinalı lastik bot içerisindeki 14 göçmen ile beraberinde 6 çocuk kurtarıldı. Olay ile bağlantılı olarak Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-16) tarafından yapılan takip neticesinde karada 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Karaya çıkarılan 20 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken gözaltına alınan 2 şüpheliyle ilgili adli işlemlere başlandı.

  • bodrum
  • göçmen
  • insan kaçakçısı

ÖNERİLEN VİDEO

Kediyi kurtarmak isterken canından oluyordu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.