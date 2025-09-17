Bodrum açıklarında sürüklenen bottaki 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde sürüklenen teknedeki 6'sı çocuk 20 göçmen kurtarıldı.

Önceki gün gece saatlerinde Bodrum açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botları (TCSG-11, KB-71) bölgeye hareket etti.

Ekipler tarafından fiber karinalı lastik bot içerisindeki 14 göçmen ile beraberinde 6 çocuk kurtarıldı. Olay ile bağlantılı olarak Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-16) tarafından yapılan takip neticesinde karada 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Karaya çıkarılan 20 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken gözaltına alınan 2 şüpheliyle ilgili adli işlemlere başlandı.