Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın eğlencesi karakolda bitti

Edinilen bilgiye göre, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, şehir dışından gelen misafirleriyle buluşmak için Bodrum marinada bulunan bir eğlence mekanına girdi. Misafirlerinin yanına doğru ilerleyen Başkan Aras Bodrum Belediyesi eski çalışanlarından A.Ö. tarafından sözlü ve fiziki saldırıya uğradı. Araya giren başkan koruması, Aras'ı saniyeler içerisinde uzaklaştırdı. Ardından mekanda bulunan başka vatandaşlarla da birbirine giren A.Ö.'nün mekandan çıkarıldığı öğrenildi. Olayların ardından Başkan Aras A.Ö.'den şikayetçi oldu. Polisler tarafından gözaltına alınan A.Ö. mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Yaşanan arbede anları, işletmenin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Görüntülerde, A.Ö'nün Başkan Aras'ın elini sıkmaya çalıştığı, sonrasında kendisine doğru çekerek sert fiziki müdahalede bulunmaya çalıştığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise Aras'ın koruması ile mekandaki diğer müşterilerin tartışmayı yatıştırmaya çalıştığı ve bu sırada mekanda bir süre arbede yaşanması yer alıyor.

Öte yandan Ahmet Aras, konuya ilişkin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Olay, dün akşam misafirlerimle yemek yediğim sırada, Bitez Liman sorumlusu olarak görev yaparken, limana tekne bağlamak isteyenlerden rüşvet aldığı yönündeki şikayetler nedeniyle disiplin kurulumuza sevk edilen ve kurul kararıyla görevine son verilen bir şahsın, beni ve misafirlerimi önce sözlü, ardından fiziki tacize kalkışması ve bu tacize görevliler tarafından anında müdahale edilmesi ve şahsın gözaltına alınması durumundan ibarettir."