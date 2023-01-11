Bodrum Belediyesi parti talimatıyla hukuku çiğnedi

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Aralık ayında ruhsat verdiği Cengiz Holding'e ait turizm yatırımını önce savundu, ancak bir hafta sonra CHP yönetimi tarafından Ankara'ya çağrıldı ve ruhsatı iptal etti. Şirket, karara 'hukuk dışı, keyfi ve siyasi' diye tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'ye yatırım yapanlara yönelik tehdit açıklamalarının ardından, CHP'li Bodrum Belediye Başkanı, 'parti talimatıyla' yatırım engelleme örneği ortaya koydu.

AKŞAM'ın edindiği bilgilere göre, olay şöyle gelişti:

12 Aralık 2022'de, Cengiz İnşaat'ın, Cennet Koyu olarak bilinen Bodrum Gölköy Mahallesi Gökburun mevkiindeki turizm projesine ilişkin yapı ruhsatı talebi, Bodrum Belediyesi tarafından incelenerek uygun bulundu ve ruhsat düzenlendi.

BELEDİYE RUHSATI SAVUNDU

15 Aralık'ta, karara itirazlar üzerine belediye, ruhsat verme gerekçesini savunan bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Yapı ruhsatı talebi, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ve Muğla Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun uygun görüşleri ve onayları, Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı ve Turizm Yatırım Belgeleri ile belediyemizce mimari projesinin yürürlükte bulunan imar planı ile ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğu tespit edilmek sureti ile onaylanmıştır. Belediyemizce yapılan tüm iş ve işlemler şeffaf ve kamuoyunun her türlü denetime açıktır" denildi.

CHP'YE ÇAĞRILDI, KARAR DEĞİŞTİ

Bunun üzerine, Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Genel Merkezi tarafından Ankara'ya çağrıldı. Görüşmeleri hakkında açıklama yapılmayan Aras, daha sonra Bodrum'a döndü.

5 Ocak 2023'te, Başkan Aras, Belediye Meclisi'nin yılın ilk toplantısı için çağrı yaptı. 6 Ocak Cuma günü, 'ruhsat konusu gözden geçirilecek' şeklinde açıklama yapıldı. 7 Ocak Cumartesi günü mesaiden sonra saat 20:45'te, Başkan Aras, Twitter'dan 'yapı ruhsatının iptal edildiğini' duyurdu. Aras, daha önce 'bütün şartları yerine getirdiği' belirtilerek verilen yapı ruhsatı için, "Bundan sonraki süreçte mücadele bir ruhsat işi olmaktan çıkmış, hak, hukuk ve adalet mücadelesine dönüşmüştür. Firma haklı olarak yargıya müracaat edebilir, benim veya belediyenin aleyhinde davalar açabilir. Bu konuda her türlü mücadeleyi vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.

HUKUKİ GEREKÇE BELİRTİLMEDİ

Hemen ardından da CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun açıklama yaptı ve "Belediyemiz tarafından ruhsatın yasal dayanakları yeniden değerlendirilmiş ve gerekli tüm incelemeler hassasiyetle yürütülmüştür. Yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda, hukukun gereği ve Bodrum halkının menfaatleri doğrultusunda söz konusu ruhsatların iptal edilmesine karar verilmiştir" dedi. Aras ve Torun'un açıklamalarında, iptal gerekçesi olarak yasal veya mevzuata aykırı bir durumdan söz edilmedi.

ŞİRKET SUÇ DUYURUSU YAPACAK

Cengiz İnşaat ise iptal kararına tepki gösteren bir açıklama yaptı.

"Bodrum Belediye Başkanı'nın yapı ruhsatlarımızın iptaline dair verdiği bu karar, maalesef hukuk dışı, keyfi ve siyasidir" denilen açıklamada, özetle şu bilgilere yer verildi: Anılan parsel, şirketimizin mülkiyetindedir, bu Bodrum Tapu Sicili Müdürlüğü'nün resmi kayıtları ile sabittir. Bodrum Belediyesi'nin mülkiyet hakkının sona erdiğini tespit yetkisi yoktur; bu yetki Tapu Sicil Müdürlüğü'nündür. Parsel uzun yıllardır turizm imarlıdır ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın onayları ile gerekli ifraz ve kamuya terk işlemleri yapılmıştır. Yapı ruhsatlarının düzenlenmesi aşamasında da Bodrum Belediyesi, Bodrum Tapu Sicil Müdürlüğü dahil ilgili tüm kurumlarla resmi yazışmalar yapılmıştır. Aradan geçen sürede yapı ruhsatlarının iptalini gerektirir bir durum değişikliği olmamıştır. Bodrum Belediye Başkanı, bu karar ile mevzuata açıkça aykırı davranmıştır. Hukuka aykırı işleme karşı derhal yasal yollara başvurulacak ve ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır."

90'LARDAN BERİ TURİZM ALANI

TURİZM yatırımının yapıldığı parsele ilişkin tartışmalar geçtiğimiz temmuz ayında da gündeme getirilmiş; Cengiz İnşaat, o dönemde yaptığı açıklamada, iddiaları yalanlamış ve resmi kayıtlara dayalı bilgileri paylaşmıştı. Buna göre, arazi 1990'lardan beri imar planlarında turizm alanı olarak kayıtlı.

2012'DE SATIŞI YAPILDI

1 Haziran 2010'da özelleştirme programına alındı, buna karşı açılan iptal davaları ile Bodrumlu bazı vatandaşların Osmanlı tapusu gerekçesiyle açtıkları hak davaları, Hazine lehine kesinleşti ve 2012'de Özelleştirme İdaresi tarafından dönemin kuruyla 152 milyon dolara Bodrumbir Turizm Yatırım A.Ş.'ye satıldı. Özelleştirmeye karşı açılan davalardan da tapu devrini önleyecek bir yürütmeyi durdurma veya iptal kararı çıkmadı. Arazi daha sonra Cengiz İnşaat tarafından devralındı. İddia edildiği gibi bu devirle ilgili Danıştay'da devam eden herhangi bir dava da bulunmuyor. Arazide tarihi kalıntıların bulunduğu iddiaları da doğru değil. Bu iddiaya dayanak gösterilen görüntüler ise başka bir yerden çıkarılan eserlere ait.

50 BİN AĞAÇ DİKİLECEK

Cengiz İnşaat, 2013'te arazide 157 ayrı noktada sondaj yaptırdı ve tarihi kalıntı arandı. Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü, 24 Ocak 2014'te verdiği raporda, arazide herhangi bir arkeolojik buluntu olmadığını belirtti. Arazinin bir parçası ise Arkeolojik SİT Alanı olarak tespit edildi ve ayrı bir parsel olarak tapuya kayıt edildi. Bu bölümde yasa gereği inşaat yapılamayacağı için koruma altına alındı. Arazinin yapılaşmaya yeni açıldığı ve imar planının yargı kararıyla iptal edildiğine ilişkin iddialar da doğru değil; zira 2012'de yani satılmadan önce yapılan imar planı bugüne kadar değişmedi. Ayrıca, sosyal medyada paylaşılan orman görünümlü Cennet Koyu fotoğrafı, turizm yatırımının yapılacağı parsele ait değil; zira bu arazi taşlık bir arazi ve herhangi bir ağaç kesimi söz konusu değil. Aksine, imar planına uygun olarak parsele 50 bin ağaç dikilecek. Şirket bu bilgileri paylaştıktan sonra, kamuoyunun her aşamada bilgilendirileceğini de açıklamıştı.