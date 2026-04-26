  • Bodrum katta dehşet: Konuşmak bahanesiyle önce gasp ettiler sonra öldüresiye dövdüler
Güncel

Bodrum katta dehşet: Konuşmak bahanesiyle önce gasp ettiler sonra öldüresiye dövdüler

Samsun'un Atakum ilçesinde konuşma bahanesiyle çağrılan 19 yaşındaki genç, 5 kişi tarafından bodrum katta darp edilerek gasp edildi.

IHA26 Nisan 2026 Pazar 14:21 - Güncelleme:
Bodrum katta dehşet: Konuşmak bahanesiyle önce gasp ettiler sonra öldüresiye dövdüler
Olay, Atakum ilçesi Taflan Yalı Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. İddiaya göre M.B.A. (19), alacak verecek meselesini konuşmak üzere çağrıldığı adrese gitti. Verilen adrese giden genç, tek odalı bodrum katta S.K. ile oğulları G.K. (30) ve E.G.K. (20) ile arkadaşları D.A. (22) ve M.T. (18) tarafından zorla alıkonuldu.

KONUŞMAK İÇİN ÇAĞIRDIKLARI GENCİ DARP EDİP GASP ETTİLER

Şüpheliler tarafından sopa ve demirlerle darp edilen M.B.A.'nın iPhone 16 Pro cep telefonu, 3 yarım altın, 7 çeyrek altın ve yaklaşık bin lirası gasp edildi.

4 ŞÜPHELİ EVDE YAKALANDI

Darp sonucu yaralanan M.B.A., kendi imkanlarıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne giderek tedavi altına alındı.

Olayın ardından harekete geçen Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede adresi tespit ederek operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli evde yakalanırken, cezaevinden izinli çıktığı olduğu öğrenilen G.K.'nin ise çatıda saklandığı belirlendi. G.K. da ekipler tarafından saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı.

Polisteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'yağma' ve 'kasten yaralama' suçlarından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

