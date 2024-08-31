Bodrum ve Datça açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı, 25 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında can salında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 4'ü çocuk 19 düzensiz göçmeni kurtardı.25 GÖÇMEN YAKALANDI
Bodrum ilçesi açıklarında da lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.
Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 10'u çocuk 25 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.