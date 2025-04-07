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Bodrum ve Marmaris'te düzensiz göçmen operasyonu: 27'si kurtarıldı, 23'ü yakalandı

Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde düzensiz göçmen operasyonu düzenlendi. Aralarında çocuklarında bulunduğu 27 düzensiz göçmen kurtarıldı 23'ü ise yakalandı.

7 Nisan 2025 Pazartesi 21:03 - Güncelleme:
Bodrum ve Marmaris'te düzensiz göçmen operasyonu: 27'si kurtarıldı, 23'ü yakalandı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum ve Marmaris açıklarında can sallarında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

MARMARİS'TE 27 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 can salındaki 10'u çocuk 27 düzensiz göçmeni kurtardı.

Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

BODRUM'DA 23 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Ekipler, 8'i çocuk 23 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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