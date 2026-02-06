Bodrum ve Marmaris'te evleri su bastı yollar kapandı: Bir kişi sele kapıldı

Muğla genelinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, Marmaris ilçesindeki kırsal mahallelerde de su baskınları meydana geldi. Özellikle Bayır, Osmaniye, Dereözü, Söğüt, Turunç, İçmeler ve Orhaniye mahallelerinde bazı evlerde su baskınları yaşanırken, Turgut ve Bayır mahalleri arasındaki yola, aşırı yağış sebebiyle çamur ve kaya parçaları düştü.

Düşen büyük kaya parçaları yol kenarlarında kalırken, bazı bölgelerde yol kısmen trafiğe kapandı.

Bayır Mahallesi'nde dere yatağının taşması sonucu bir vatandaşın aracının sel sularına kapılarak sürüklendiği, birçok evde de su baskını riski yaşandığı öğrenildi. Marmaris'in kırsal mahallelerinde sağanak yağış etkisini gösterirken ilçe merkezine yaklaşık 26 kilometre mesafedeki Bayır Mahallesi'nde yollar dereye döndü.

Ayrıca Marmaris ilçe merkezinde de bir kafenin yağışlardan dolayı çatısının çöktüğü belirtildi. Bir çok eve su bastığı öğrenilirken, bir aracın suya kapılması ile ilgili çalışma başlatıldı. Öte yandan Marmaris Adaköy Mahallesi Yalancıboğaz'da devrilen ağaç yolu kapattı. Sağanak yağışlı havanın önümüzdeki saatlerde de devam etmesi bekleniyor.

Marmaris Kaymakamlığı koordinesinde teyakkuzda olan ekipler ise gelen ihbarları da değerlendirerek bölgelerde çalışma başlatırken, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya; "Beklenen bir yağmurdu ve AFAD ile birlikte tüm kurum ve kuruluşların koordinesi ile olumsuz durumlara karşı sahada müdahalelere devam ediyoruz" dedi. Yetkililer, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

MARMARİS'TE BİR KİŞİ SELE KAPILDI

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yolcunun 'geçmeyelim' sözünü dinlemeyen ve dereden aracıyla geçmeye çalışan Z.Ş., sele kapılarak gözden kaybolurken, şahsı bulmak için arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, bölgede etkili olan yağış sonrasında derede su seviyesi yükseldi. O esnada Z.Ş. aracıyla dereden yolun karşısına geçmek istedi. Araçta yolcu konumunda bulunan şahıs 'Geçmeyelim' dedi. Yolcu, Z.Ş.'nin sözünü dinlememesi ve geçmekte ısrar etmesi sebebiyle araçtan indi. Dereden aracıyla geçmeye çalışan Z.Ş., bir anda sele kapıldı. Z.Ş. aracıyla sürüklenirken, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, yapılan çalışmalar sonucunda araç kısa sürede bulundu. İçerisi suyla dolan araçta Z.Ş.'ye ulaşılamazken, şoförün bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ayrıca Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya da Osmaniye Mahallesi'ne giderek olay ile ilgili yetkililerden bilgi alarak çalışmaları yakından takip etti.

Olayla ilgili çalışmalar sürüyor.

BODRUM'U SEL VURDU, EVLER VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sele dönüştü. Cadde ve sokaklar göle dönerken, birçok mahallede ulaşım aksadı, ev ve iş yerlerini su bastı.

Sel nedeniyle Konacık-Bitez arasında kapanan yol, ekiplerin yoğun ve aralıksız çalışması sonucu yeniden trafiğe açıldı. Bitez Mahallesi Şah Caddesi'nde sel suları nedeniyle yollar trafiğe kapandı. Bir mekanda mahsur kalan vatandaşlar zabıta ekipleri tarafından kurtarıldı. Çamlık Mahallesi'nde araç içinde mahsur kalan 2 kişi ise ekiplerin müdahalesiyle güvenli alana alındı.

Torba, Yalıkavak, Ortakent ve Gümüşlük Mahallelerinde sel sularının taşıdığı çakıl ve kum parçaları yol güzergahlarına saçıldı. Bu bölgelerde trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, vatandaşlar ve ekipler bölgelerde su tahliye çalışması yaptı.

Yaşanan afette sokak hayvanları da olumsuz etkilendi, bazı köpekler sel suları arasında zor anlar yaşadı. Bitez Mahallesi'nde selin şiddetiyle bir istinat duvarının yıkıldığı öğrenildi.

Ünlü şakacı Mustafa Karadeniz'de sel sularından etkilendi. Sele evde uyurken yakalanan Karadeniz, "Bir anda evi sular bastı ve biz de kendimizi dışarı attık, elimizde küreklerle suları dışarı çıkarmaya çalışıyoruz. Elektrikleri kestik ve sel sularının gitmesini bekliyoruz" dedi.